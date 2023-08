Disney+: Nach Preis-Hammer – nächste drastische Änderung folgt zugleich

Alle Nutzer von Disney+ aufgepasst! Der Streamingdienst verkündet nun die nächste Preiserhöhung. Damit zieht er dem Konkurrenten Netflix nach, welcher dieses Jahr ebenfalls ordentlich an der Preisschraube gedreht hat.

Filme und Serien für jedermann: Disney+ hat ein großes Angebot an Klassikern und Neuverfilmungen. Doch in letzter Zeit scheint der Anbieter etwas zu schwächeln. Zumindest, wenn man sich die Nutzerzahlen ansieht. Jetzt folgt der Paukenschlag: Die Abos werden teurer. Und noch eine Änderung erwartet die Kunden.

Disney+ führt Abo-Modell mit Werbung ein

Zum 1. November 2023 müssen die Nutzer von Disney+ tiefer in die Tasche greifen. Der Streamingdienst ändert nämlich das Abo-Modell. Bislang gibt es nur ein Paket, welches 8,99 Euro im Monat kostet. Nun kommen aber zwei weitere Möglichkeiten dazu. Es wird ein teils werbefinanziertes Standard-Abonnement eingeführt, welches 5,99 Euro monatlich kosten wird. Außerdem kommt ein Premium-Abo für 11,99 Euro hinzu.

Der EMEA-Präsident von Disney, Jan Koeppen, erklärt die Änderung so: „Die Einführung des Abos mit Werbung markiert die nächste Entwicklungsstufe für Disney+ in Europa, da wir unseren Abonnenten sowie unseren erstklassigen Werbepartnern gleichermaßen eine größere Auswahl anbieten können.“

Disney+ geht gegen Account-Sharing vor

Es ist ein Konzept, welches sich über die Jahre etabliert hat: Eine Person schließt ein Abo ab, gibt seine Zugangsdaten weiter und plötzlich schauen mehrere Menschen zum Preis von einem. Nachdem Netflix das Problem bereits aktiv bekämpft, zieht nun auch Disney+ nach.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

In den USA will der Streamingdienst jetzt auch aktiv gegen das sogenannte Account-Sharing vorgehen. Für den deutschen Markt steht dies bislang noch nicht in Aussicht. Bleibt also abzuwarten, ob auch hierzulande solche Maßnahmen ergriffen werden.