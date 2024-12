Disney: Fans entdecken Sex-Szene in Zeichentrick-Klassiker: „Das wird meine Kinder traumatisieren“

Gerade aktuell zur Weihnachtszeit stehen Disney-Filme bei Millionen Menschen hoch im Kurs. Genießen sie ihre unterhaltsamen besinnlichen Fernsehabende im Kreise der Familie doch gerne mit Weihnachtsklassikern wie „Santa Clause“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Die Muppets Weihnachtsgeschichte.“

Ein bekannter Disney-Klassiker sorgt derweil aber nicht wegen seines weihnachtlichen Inhalts für Aufregung. Er begleitete viele Menschen durch ihre Kindheit und viele haben ihn mehrere Male gesehen: „Bernard und Bianca – die Mäusepolizei.“ Dabei werden viele Fans des Filmes diese kuriose Geschichte vielleicht so gar nicht kennen.

Disney: Kanntest du diesen Eklat?

Nach Informationen der Daily Mail stand Disney im Mittelpunkt eines kuriosen Skandals! Dabei wurden Millionen von VHS-Kassetten des beliebten Zeichentrickfilms zurückgerufen, nachdem ein schockierender Fehler ans Licht gekommen war. Der Grund war eine nackte Frau im Hintergrund einer Szene. Das Überraschende: Niemandem war es zuvor aufgefallen!

Der Kinderfilm aus dem Jahr 1977 erzählt die Geschichte der mutigen Mäuse Bernard und Bianca, die ein Waisenkind aus den Fängen einer bösen Schurkin retten. Doch während einer spektakulären Szene erkennt man das verstörende Detail! Als die Mäuse in einer Sardinendose an Hochhäusern vorbeirasen, verbirgt sich im Hintergrund eine halbnackte Frau am Fenster eines Wohnblocks. Doch wie konnte es dazu kommen?

Disney: Gespaltene Meinungen zur Highlight-Szene

Da gibt es keine klaren Meinungen zu. Eltern und Fans waren derweil entsetzt! Disneys Reaktion folgte postwendend im Jahre 1999 mit dem Rückruf aller VHS-Kassetten und der anschließenden Entfernung der Hintergrundszene.

Der Vorfall sorgte nicht nur bei Disney-Fans für großes Aufsehen. „Das wird meine Kinder traumatisieren!“, schrieb eine besorgte Mutter. Auf Reddit diskutierten Fans heftig über den kuriosen Fauxpas. Doch nicht alle User waren empört. Viele fanden diese Schlagzeile zum Totschießen.

Weitere News haben wir hier für dich aufbereitet:

Trotz des Skandals gilt „Bernard und Bianca“ bis heute als Klassiker. Sogar aktuell ist er auf Disney+ weiterhin erhältlich.