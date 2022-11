Disney+ kündigt neue Folgen „American Horror Stories“ an – DAS müssen Kunden beachten

Darauf haben die Fans lange gewartet! Pünktlich zu Halloween liefert Disney+ neuen Filmstoff für schaurige Abende auf der Couch. Die Ankündigung des Streamingdienstes hat es allerdings in sich.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollten die Kunden von Disney+ genau hinsehen, wenn es heißt: „Streame jetzt die ersten Folgen der neuen Staffel ‚American Horror Stories‘.“

Kunden von Disney+ warten auf Staffel 11 von „American Horror Story“

Wenige Tage vor dem großen Fest veröffentlicht der Streaminganbieter die neue Staffel der Anthologieserie von Ryan Murphy. Der Regisseur und Drehbuchautor gilt als Genie der TV-Branche. Zu seinen erfolgreichsten Produktionen gehören Serien wie „Dahmer“, „The Watcher“, „Scream Queens“, „The Politician“, „9-1-1“ und „Pose“, doch auch der Kult-Film „Eat Pray Love“ stammt aus seiner Feder.

Den wohl größten Erfolg hat er aber seiner Horror-Serie „American Horror Story“ zu verdanken. Die Grusel-Geschichten befinden sich inzwischen in der 11. Staffel und zwei weitere sind bereits vom Produzenten Murphy bestätigt worden. Nun sitzen die Fans auf heißen Kohlen und warten auf den Start der neuen Folgen in Deutschland.

Disney+ irritiert Zuschauer: „Wo soll die neue Staffel sein?“

Da kommt die Ankündigung von Disney+ gerade richtig. Bei dem Release handelt es sich allerdings nicht um die Hauptserie „American Horror Story“, sondern dessen Ableger „American Horror Stories“. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail.

Zugegeben, bei derartig gleichen Titel kann man da schon einmal durcheinanderkommen. So fragt eine Frau bei Facebook irritiert nach: „Hä? Habe gerade geschaut, da ist alles bis Staffel 10 drin. Wo soll die neue Staffel sein?“ Auf Staffel 11 der Hauptserie müssen die Fans leider noch lange warten. Während die Folgen in den USA erst am 19. Oktober gestartet sind, kann man hierzulande nur darauf hoffen, dass Disney+ sie spätestens im Dezember nachlegt.

Der „American Horror Story“-Spin-off ist ebenfalls eine Produktion von Ryan Murphy und ähnlich aufgebaut wie die Hauptserie. Auch in „American Horror Stories“ werden verschiedene voneinander unabhängige und in sich abgeschlossene Horrorgeschichten erzählt.

Dabei knüpft das Ende der ersten Staffel an die Handlung von „Murder House“, der ersten „American Horror Story“-Staffel, an. Die erste Episode der zweiten wiederum stellt die Vorgeschichte einer Figur aus „Coven“, der dritten „American Horror Story“-Staffel, dar.