„Dinner for One“: Silvester 2024 erfahren wir endlich, wer die Gäste von Miss Sophie waren

Jedes Jahr wieder schauen sich Millionen von Menschen den Silvesterklassiker „Dinner for One“ an. Doch egal, wie oft man den 18-Minuten-Kurzfilm schon gesehen hat, eine Frage bleibt nach wie vor: Wer sind die Gäste von Miss Sophie?

Zwar werden die Namen der Herren immer wieder bei „Dinner for One“ genannt. Was sie für Menschen gewesen sind und in welcher Beziehung sie genau zu Miss Sophie stehen, bleibt jedoch rätselhaft. Eine neue Serie soll das Mysterium nun aufklären.

„Dinner for One“ bekommt Prequel-Serie

„Dinner for One“ hat zwar schon stolze 59 Jahre auf dem Buckel, dennoch ist der Film bis heute an Silvester nicht wegzudenken. Die ARD zeigt den Sketch deshalb weiterhin jährlich am 31. Dezember, wenige Stunden vor dem Jahreswechsel. An Silvester 2024 dürfte sich jedoch einiges verändern.

Die Filmproduktionsfirma „UFA Fiction“ plant eine Prequel-Serie zu „Dinner for One“. Die sechsteilige Serie soll die Vorgeschichte zum legendären Sketch darstellen. Die namhafte Produktionsfirma steckt unter anderem hinter Kino-Hits wie „Der Junge muss an die frische Luft“ und Erfolgsserien wie „Deutschland 83“, der „Ku’damm“-Trilogie oder „Charité“. Die „Dinner for One“-Serie dürfte also ein voller Erfolg werden.

„Dinner for One“-Serie offenbart, warum Miss Sophies Gäste wirklich fehlen

Inhaltlich soll es sich dabei weniger um Butler James, dafür mehr um die Gäste von Miss Sophie drehen. Die Handlung spielt laut „DWDL“-Informationen im Jahr 1921. Die vier Herren – von Schneider, Sir Toby, Pommeroy und Winterbottom – kämpfen zu diesem Zeitpunkt alle um die Hand von Miss Sophie, die damals erst 38 Jahre alt ist.

Für wen wird sich die emanzipierte Dame entscheiden? Den preußischen Militarist von Schneider, den Abenteurer Sir Toby, den französischen Lebemann Pommeroy oder den englischen Kolonialist Winterbottom? Miss Sophie stellt den Männern eine Herausforderung: Demjenigen, der ihr zu ihrem 40. Geburtstag das schönste Geschenk mitbringt, gibt sie das Ja-Wort.

Die Serie basiert auf dem Buch „Dinner for Five – Killer for One“ aus dem Jahr 2010 und könnte nun endlich das große Rätsel um die geladenen Gäste lösen. „Ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen. Natürlich wäre es ein Traum, hier einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren“, erklärt „UFA Fiction“-Produzent Tommy Wosch gegenüber „DWDL“.

Die Dreharbeiten zur Serie sollen Ende 2023 starten. Es ist davon auszugehen, dass die Produktion bis Silvester 2024 abgeschlossen und fertig zur Ausstrahlung ist. Offiziell bestätigt ist der Sendetermin jedoch noch nicht – ebenso wie der Cast. Bis dahin gilt es, aufmerksam „Dinner for One“ zu verfolgen, um erste Details über die Männer herauszufinden.

Die ARD zeigt „Dinner for One“ am 31. Dezember 2022 um 18.40 Uhr im Programm.