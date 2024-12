„Dinner for One“: Silvester-Kult, der nie alt wird – hier alle Uhrzeiten!

Seit seiner ersten Ausstrahlung im Jahre 1963 hat sich der englische Sketch „Dinner for One“ zu einem festen Teil der deutschen Silvestertradition entwickelt. Dabei wird er sogar in unterschiedlichen Versionen gezeigt. Ob Kölsch, Platt, Ruhrpott oder Nordhessisch – Jedes Jahr sorgt die humorvolle Geschichte von Miss Sophie und ihrem Butler James für Lacher.

Für die wenigen, denen die Handlung noch nicht bekannt ist: Die ältere Dame Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag mit einem festlichen Dinner. Dabei fehlen jedoch ihre Freunde, die schon längst verstorben sind. Dennoch möchte Miss Sophie nicht auf sie verzichten. So muss ihr Butler James nicht nur die Drinks servieren, sondern auch in die Rolle jedes einzelnen Freundes schlüpfen.

„Dinner for One“: Ein Must-See für viele deutsche Familien

Dabei muss er stellvertretend für jeden Gast auch selbst trinken. Dies führt zu einem zunehmenden Betrunkensein. James verliert dabei immer mehr die Kontrolle über sich selbst. Der Abend wird dadurch von immer unterhaltsameren Momenten und Aktionen überschattet, was für gigantische Lachmomente sorgt!

Selbstverständlich ist „Dinner for One“ auch am diesjährigen Silvesterabend nicht aus dem deutschen TV-Programm wegzudenken. Zuschauer können den lustigen Sketch ab dem späten Vormittag im Fernsehen verfolgen. Worauf wartet ihr? Läutet das neue Jahr mit mindestens einer Folge „Dinner for One“ ein!

Hier ist eine Übersicht der Sendetermine am 31. Dezember 2024: