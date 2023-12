„Dinner for One“: Fehler in Silvester-Klassiker entdeckt – Sender reagiert mit Verzögerung

Er gehört zu Silvester, wie Raketen, festliches Essen und der Kater an Neujahr: Der TV-Klassiker „Dinner for One“. Miss Sophie, ihr treuer Butler James und die imaginären Freunde ir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom sind Kult.

Und so schauen auch noch 60 Jahre, nachdem der Sketch das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde, Millionen Menschen in ganz Deutschland am Silvesterabend „Dinner for One“.

Fehler im „Dinner for One“

Doch wusstest du, dass sich in der allerersten Ausstrahlung des „Dinner for One“ am 8. März 1963 ein Fehler eingeschlichen hatte? So moderierte Heinz Piper den Sketch an, indem er erklärte, was die Zuschauer in den nächsten zwei Minuten erwarten würde. Unglücklicherweise sagte er dabei jedoch „The same procedure than every year“. In korrektem Englisch würde es natürlich „The same procedure AS every year“ heißen.

Fortan meldeten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer beim Sender, um auf den Fehler aufmerksam zu machen.

Und der reagierte auch. Es dauerte allerdings einige Jahre. Erst 1988 wurde der Fehler korrigiert, indem die Tonspur durch ein Stück aus der Probeaufzeichnung ausgetauscht wurde.