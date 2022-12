„Dinner for One“: Kein Bock auf den Klassiker? WDR zeigt ganz besondere Version

Silvester ohne „Dinner for One“? Das ist für viele Deutsche unvorstellbar. Seit dem Jahr 1963 strahlt die ARD den 18-Minuten-Film jedes Silvester wieder aus. Es ist wohl keine Untertreibung zu sagen, dass die meisten Zuschauer den Sketch Wort für Wort mitsprechen können.

Genauso verständlich ist es hingegen, wenn man mal ein Jahr ohne „Dinner for One“ im TV feiern möchte. Damit der Nostalgie-Faktor aber nicht zu kurz kommt, zeigt der WDR einfach eine Alternativ-Version des Kurzfilms. Sie dürfte vor allem im Ruhrgebiet für herzliche Lacher sorgen.

WDR zeigt Ruhrpott-Version von „Dinner for One“ – ohne Butler

„Dinner for One“ mal anders: Unter dem Titel „Dinner vor Wan(ne)“ interpretiert der Sender den Klassiker aus den 1960er-Jahren neu. Wer genug von Butler James und dem Tigerfell hat, dürfte sich über die gelungene Abwechslung im WDR-Programm freuen. Bereits um 16.40 Uhr wird dort am 31. Dezember die Ruhrpott-Variante ausgestrahlt.

Die Produktion ist bereits im Jahr 2007 im Mondpalast von Wanne-Eickel aufgezeichnet worden. Die Hauptrollen haben der „Lindenstraße“-Darsteller Thomas Rech und die Theaterschauspielerin Silke Volkner übernommen. Statt der Hausdame Miss Sophie heißt es im WDR „Omma Soffie“ und einen Butler sieht man im Ruhrgebiet auch eher selten, weshalb die männliche Hauptrolle prompt zu Jakob, dem „Essen auf Rädern“-Fahrer, umbenannt wird.

Willkommen bei Omma Soffi! „Dinner for One“ in Gelsenkirchen

Der Handlungsverlauf ist dennoch sehr nah am Original. Anlässlich des 90. Geburtstags von Soffie muss Jakob ebenfalls für die bereits verstorbenen Gäste mittrinken. Statt des britischen Adels sind in der Gelsenkirchener Stube jedoch Männer wie der Tambourmajor Karl Heinz Schwertfeger vom Trommel- und Pfeifenchor oder der Obersteiger Klimaschewski eingeladen. Laute Lacher sind hier vorprogrammiert. Denn: Keine Region ist so sehr für ihr loses Mundwerk bekannt wie das Ruhrgebiet.

Der WDR zeigt „Dinner vor Wan(ne)“ am 31. Dezember 2022 ab 16.40 Uhr.