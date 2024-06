Dieter Bohlen lobt Thomas Gottschalk – und erhofft sich davon Großes

Er ist der Pop-Titan der deutschen Musikwelt und macht als Chef-Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bereits seit dem Jahr 2002 eine gute Figur. Dieter Bohlen hat sich zu einer wahren Größe der deutschen Unterhaltungsbranche entwickelt.

Auch „Wetten, dass…“-Star Thomas Gottschalk gilt als Showmaster und Fernsehlegende. Für gewöhnlich herrscht zwischen den beiden Prominenten ein gewisser Konkurrenzkampf, der über die Jahre nicht unbedingt abgenommen hat. Nun springt Dieter Bohlen jedoch überraschenderweise über seinen Schatten und verfolgt dabei ein ganz bestimmtes Ziel.

Dieter Bohlen handelt eigennützig

Am Samstag (1. Juni) wird in den USA der „Sag was Nettes“-Tag gefeiert. Diese skurrile Gelegenheit nutzte nun auch Dieter Bohlen, um versöhnliche Worte über seinen Konkurrenten Thomas Gottschalk zu finden. Der Pop-Titan teilte der Zeitung „Bild“ mit: „Alpha-Männer reiben sich natürlich ab und an, aber für mich war Thomas immer einer der ganz Großen. Ich war zehnmal bei ihm und habe immer Respekt vor seiner Leistung gehabt, Millionen von Menschen mega zu unterhalten.“

Doch damit nicht genug, der „DSDS“-Star ergänzt: „Es war für mich immer etwas ganz Besonderes, mit ihm aufzutreten. Was kann schöner sein als zwei Titanen mit ähnlichen Problemen.“ Mit diesen versöhnlichen Worten hätte auch Thomas Gottschalk sicherlich nicht gerechnet.

Doch aus vollends selbstlosen Gründen handelt Dieter Bohlen nicht. Auf seinem Instagram-Profil teilt der Pop-Titan einen Zeitungsausschnitt der besagt, dass Menschen die nett sind sieben Jahre länger leben würden. Der 70-Jährige behauptet: „Aha… Krieg ich hin. Seht mal“ und fügt seine aktuelle Liebesbekundung an Thomas Gottschalk ein. Selbstbewusst freut sich der Musiker: „So, jetzt werde ich sieben Jahre älter und wehe das klappt nicht!“

Ob die netten Worte über seinen Konkurrenten dem Pop-Titan tatsächlich zu einem längeren Leben verhelfen, bleibt abzuwarten. Der Beziehung von Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk wird diese Liebeserklärung sicherlich zu Gute kommen.