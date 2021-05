Dieter Bohlen klärt auf: Deshalb ist es still um ihn geworden – „ellenlangen Vertrag mit RTL“

Nach dem DSDS-Ausstieg war es um Dieter Bohlen ziemlich still - nun löst er auf, warum er aktuell noch nicht weiter im Fernsehen zu sehen ist.

Auch Dieter Bohlen braucht mal eine Pause

In einem Instagram-Video erklärt er endlich seinen Fans, warum sie nach seinem Ende bei DSDS nicht viel von ihm gehört haben.

Wie vor 10 Jahren auf Mallorca wird man Dieter Bohlen nun wohl erstmals wieder beobachten können. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Strussfoto

Bereits in den ersten Sätzen stellt Dieter klar, dass er sich immer noch in einem „ellenlangen Vertrag mit RTL“ befände und er deswegen aktuell gar nicht die Möglichkeit habe, etwas Neues zu drehen.

Doch das ist noch nicht alles. Denn nach 18 Staffeln DSDS-Dauerdreh braucht auch ein Pop-Titan mal eine Auszeit. Und die hat sich Dieter nun richtig verdient.

Seinen treuen Fans verrät der 67-Jährige nun in dem Instagram-Video, dass er in diesem Jahr große Pläne habe: „Ich will mit meinem Boot wieder einmal über Mallorca, eventuell auch über Menorca fahren“ .

Langweilig hören sich Dieters Pläne also definitiv nicht an. Seine Fans ruft er ebenfalls dazu auf zu relaxen und zu warten, bis er endlich wieder im Deutschen Fernsehen erscheint.

Wo und wann er jedoch in Zukunft wieder zu sehen sein wird, ist bislang noch unklar. Auch wenn allen klar ist, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir Dieter Bohlen im TV gesehen haben. (mbe)