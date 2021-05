DSDS: Thomas Anders spricht über Jury-Job – seine Worte sind eindeutig

Wie geht es in der neuen Staffeln von DSDS weiter?

Es war ein großes Beben, als vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Urgestein Dieter Bohlen RTL verlässt. Weder bei DSDS noch beim Supertalent wird er noch zu sehen sein.

DSDS: Wird Thomas Anders der neue Dieter Bohlen?

Doch wer wird sein Nachfolger? Immer wieder kommt der Name Thomas Anders ins Spiel. Doch wird er wirklich den Platz seines Ex-„Modern Talking“-Kollegen einnehmen? Dazu hat sich der 58-Jährige nun geäußert - und klar Stellung bezogen.

Thomas Anders äußert sich eindeutig zum DSDS-Jury-Job. Foto: IMAGO / Eventpress

----------------------------------------

Das ist DSDS:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Dieter Bohlen sitzt seit der ersten Staffel (2002) in der Jury

Die aktuelle Jury besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

DSDS 2021 gewann Jan Marten Block

----------------------------------------

Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ sagte er: „Ich habe sofort in einem Interview gesagt: Bevor überhaupt ein Angebot kommt, möchte ich sagen, dass ich es nicht mache, weil ich will es gar nicht machen. Das ist eine Effekthascherei und tut vielleicht der Quote mal gut. Aber ich hab da gar keine Lust, jetzt irgendwie zum Spielball gegen Bohlen oder sowas zu werden.“

Deutlicher geht's wohl kaum!

-----------------

Mehr zu DSDS:

Maite Kelly: DSDS-Kandidaten gehen ihr an den Kragen – „Schwachsinnig und unprofessionell“

DSDS: Zuschauer fordern SEINEN Rausschmiss – „Wird immer lächerlicher“

Dieter Bohlen fliegt bei DSDS raus – Ex-Juror haut drauf: „Erstaunt, dass es so lange gedauert hat“

-----------------

Mit „Modern Talking“ feierten Dieter Bohlen (l.) und Thomas Anders gemeinsame Erfolge. Foto: IMAGO / BRIGANI-ART

Anders über Ex-DSDS-Juror Dieter Bohlen

Auch wie er mittlerweile zu Dieter Bohlen steht, stellt er klar. Der Pop-Titan habe sein Leben, Thomas Anders seines. Zurückblickend auf ihre gemeinsame Zeit sagt er aber auch: „Wir hatten 'ne super Karriere zusammen.“

+++ DSDS-Star mit IHM abgelichtet – „Nicht dein Ernst?“ +++

Wer für Dieter Bohlen nun in die DSDS-Jury rückt, bleibt aber weiter abzuwarten. (cs)