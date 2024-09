Schockmoment für Dieter Bohlen! Im Krankenhaus musste es plötzlich ganz schnell gehen

Dieter Bohlen ist nicht nur Musiker, Produzent und Poptitan schlechthin, sondern auch Lebemann. Seit seinem Durchbruch mit dem ehemaligen Duo „Modern Talking“ steht er als Sänger mitten im Leben und spielte sich mit Liedern wie „Cheri Cheri Lady“ oder „You’re My Heart, You’re My Soul“ in die Herzen vieler Fans. Auch mit 70 Jahren gibt er als Solokünstler auf den Bühnen noch immer Vollgas.

Doch diese Unbeschwertheit wurde vor kurzem von einem Vorfall überschattet: Eine Verletzung beim Tennisspielen brachte ihn in eine lebensbedrohliche Lage.

Schockmoment für Dieter Bohlen

Dieter Bohlen hat sich in den letzten Jahren nicht nur mit seiner Musik einen Namen gemacht, sondern auch als gefürchteter Juror von „DSDS.“ Seit den Anfängen des RTL-Formats ist er mit kurzer Unterbrechung das Gesicht der Castingshow. Auch privat pflegt der Poptitan enge Kontakte zu den Stars des Senders, tauscht sich regelmäßig mit „Exclusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig aus.

Zur großen Geburtstagssause des Starmagazins an Bord der „Mein Schiff 7“ im Hamburger Hafen schlug Bohlen allerdings ernstere Töne an. Denn vor wenigen Monaten verletzte er sich beim Tennisspielen am Knie – mit drastischen Folgen, wie er Ludowig in einem Interview offenbarte.

Not-OP bei Dieter Bohlen

Nach der Verletzung am Knie musste sich Bohlen einer notwendigen Operation unterziehen. Was zunächst wie ein Routineeingriff wirkte, hatte schnell ernste Folgen, es kam zu Komplikationen. Das Knie des Poptitans schwoll unerwartet stark an. Ein erneuter Krankenhausaufenthalt machte dann den Ernst der Lage deutlich: Dieter Bohlen erlitt eine Blutvergiftung. Erneut musste operiert werden!

Dieter Bohlen schildert Moderatorin Frauke Ludowig die bangen Stunden danach: „Dann ging es eben zwölf Tage darum, dass, wenn diese Keime nicht weggehen, weil die auf etwas Hartem draufsitzen, dann muss das Bein amputiert werden!“

Doch dazu kam es zum Glück nicht! In Hamburg konnte Dieter Bohlen seine Fans beruhigen. Denn: Seine Blutwerte wurden wieder besser, die Verletzung ist ausgeheilt. Und auch der Poptitan selbst hat den Schock überwunden.