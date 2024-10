Dieter Bohlen kann sein Glück kaum fassen – „Hammer“

Dieter Bohlen ist in der Musikbranche längst kein Unbekannter mehr. Durch das erfolgreiche Duo „Modern Talking“ katapultierten ihn Songs wie „Cheri Cheri Lady“ oder „You’re My Heart, You’re My Soul“ nach ganz oben. Um sein Wissen an Nachwuchstalente weiterzugeben, steht er Kandidaten in der Castingshow „DSDS“ bereits seit über 20 Jahren mit Rat und Tat zur Seite – und kann sich dabei den ein oder anderen strengen Spruch nicht verkneifen.

Erst vor wenigen Tagen startete die 21. Staffel der RTL-Sendung. Schon jetzt gibt es für den Poptitan etwas zu feiern.

Dieter Bohlen kann sein Glück kaum fassen

Dieter Bohlen ist mittlerweile nicht nur als erfolgreicher Solokünstler auf internationalen Bühnen unterwegs, sondern steht auch regelmäßig als Juror bei „DSDS“ vor der Kamera. Abseits seines Lebens im Rampenlicht teilt er zudem private Momente wie berufliche Erfolge auf seinen Social-Media-Accounts.

Auf Instagram gewährt der Poptitan nun einen Blick auf die Einschaltquoten von der Castingshow – und die Zahlen können sich wirklich sehen lassen! „Mit dem Start in die 21. Staffel ist ‚DSDS‘ in der Kalenderwoche 38 plattformübergreifend die erfolgreichste Programmmarke der RTL-Group und erreicht 15,24 Millionen Nutzer in TV und Streaming“, zitiert die schriftliche Quelle in Bohlens Instagram-Story.

Dieter Bohlen: Die Zahlen sprechen für sich

Dazu titelt der „DSDS“-Juror „Hammer“ und versieht die Zahlen mit einem roten Herz. Ob die Einschaltquoten wohl am Comeback von Dieter Bohlen in der Jury liegen? Schließlich trennten sich Bohlen und RTL 2021 für zwei Jahre, die Quoten in den Staffeln ohne ihn brachen daraufhin deutlich ein.

+++Schockmoment für Dieter Bohlen! Im Krankenhaus musste es plötzlich ganz schnell gehen+++

Die 18. Staffel der Castingshow hatte im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt fast 400.000 Zuschauer verloren. Die Sendungen einschließlich Finale sahen vom 5. Januar bis 3. April 2021 durchschnittlich 3,22 Millionen Zuschauer, wie der Sender damals mitteilte.

Das Aus von Dieter Bohlen war ein Paukenschlag in der Medienlandschaft. RTL wolle einen neuen Weg gehen und familienfreundlicher werden, sagte Bohlen damals – Geld sei scheinbar kein Grund für die Trennung gewesen. Umso schöner, dass „DSDS“ und der Poptitan wieder zueinander gefunden haben.