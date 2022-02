Dieter Bohlen richtet deutliche Worte an seine Fans: „Ihr müsst euren Arsch bewegen“

Urlaub war gestern, jetzt ist harte Arbeit angesagt! Dieter Bohlen zumindest legt sich nicht auf die faule Haut, sondern versucht trotz fiesem Februar-Wetter fit zu bleiben.

Der Ex-DSDS-Juror nimmt seine Fans diesmal zwar nicht mit auf die Malediven wie in den vergangenen Tagen, dafür aber auf seine Workout-Reise. Und die hat es echt in sich!

Dieter Bohlen mit ernsten Worten „Ihr müsst euren Arsch bewegen“

In seiner Instagram-Story sieht man Dieter Bohlen mit Regenjacke und Kapuze umhüllt beim Joggen. 16 Kilometer hat sich der Poptitan offenbar vorgenommen, zumindest blendet er die Kilometerzahl in seiner Story ein. Keine Frage, auch schlechtes Wetter hält Dieter Bohlen nicht davon ab, seinem Körper etwas Gutes zu tun. An seine Follower gerichtet erklärt er mitten beim Laufen:

„Ich habe euch schon öfter gesagt, ihr müsst euren Arsch bewegen. Weil es auf diesem Planeten nichts umsonst gibt. In der Regel.“

----------------------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren neben Thomas Anders als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er zwei Kinder hat

----------------------------------------

Dieter Bohlen joggt 16 Kilometer

Und weiter verrät der Musikproduzent: „Wenn ich mal im Ausland bin, erkennt mich manchmal keine Sau auf irgend so einer Insel und die sehen mich beim Sport. Dann denken die, ich bin 45 oder so. Aber Leute, das kriegt ihr nicht mit irgendwelchen Pillen oder irgendwelchen schlauen Büchern, ihr müsst euren Arsch bewegen! Auch mal bei Regen oder Schnee oder minus 10 Grad, alles egal. Ich weiß, das klingt scheiße, macht aber auch Spaß, hier durch die Pfützen zu laufen – schön im Nassen, das ist schon geil.“

Dieter Bohlen macht seinen Fans eine Ansage. Foto: picture alliance/dpa

Obendrein erklärt Dieter Bohlen seinen Fans, sie bräuchten lediglich Stimmung dafür, um loszulaufen und den Schweinehund zu überwinden.

Na wenn es weiter nichts ist…

----------------------------------------

Mehr zu Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen: Ex-Freundin Naddel wird bei Instagram gelöscht – der Grund empört

Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Bilder von seinem Grundstück – plötzlich sieht man DAS

Dieter Bohlen wird am Strand angesprochen – plötzlich wird es emotional

----------------------------------------

Sein DSDS-Nachfolger Florian Silbereisen ist gerade vollends mit den Castings beschäftigt. Warum er und RTL jetzt aber eine drastische Entscheidung treffen mussten und einen Kandidaten rausgeschmissen haben, erfährst du hier >>> (jhe)