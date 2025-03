Dieter Bohlen verbringt schlaflose Nacht – „Mein lieber Scholli“

Er ist eine lebende Legende der deutschen Musikszene. Als Kopf von „Modern Talking“ lieferte Dieter Bohlen (71) Welthits, die bis heute in Dauerschleife im Radio laufen. Auch als scharfzüngiger Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist er längst Kult.

Doch das Leben auf der Bühne hat seinen Preis. Und so kommt auch der Poptitan um die ein oder andere schlaflose Nacht nicht herum.

Dieter Bohlen kämpft mit Schlafentzug

Dieter Bohlen jettet regelmäßig um den Globus, sei es für diverse Auftritte oder den Luxusurlaub auf den Malediven. Doch ans frühe Aufstehen für den Flieger scheint sich der „DSDS“-Juror auch nach all den Jahren noch nicht gewöhnt zu haben.

So meldet sich Bohlen in aller Herrgottsfrühe vom Hamburger Flughafen. „Bin ich vielleicht müde, mein lieber Scholli!“, jammert Bohlen in seiner Instagram-Story. Kein Wunder: Der Musikmogul sitzt übermüdet am Gate und wartet auf seinen Flug nach Warschau. Von dort aus geht es weiter nach Krakau. Doch an Schlaf war in der Nacht kaum zu denken.

Dieter Bohlen in Plauderlaune

„Wenn man weiß, dass man um vier Uhr aufstehen muss, dann liegt man die ganze Nacht wach und wälzt sich von einer Seite auf die andere“, klagt Bohlen. Wer kennt es nicht? Der Poptitan offenbar nur zu gut. Doch als wäre das nicht genug, ist er jetzt auch noch viel zu früh am Flughafen. Zeit totschlagen statt Schlaf nachholen – bitter!

Seine Fans können trotzdem aufatmen: Auch mit Schlafmangel bleibt Bohlen in Plauderlaune. Die Wartezeit am Flughafen nutzt er gleich mal für einen kleinen Insta-Talk. Denn Bohlen möchte nicht nur, dass ihn seine treuen Anhänger von der Bühne aus beobachten, sondern auch einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. „Kann ja sein, dass mal eine Kuh über die Bühne läuft“, witzelt er. Müde ja, aber Humor intakt!

Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Poptitan bis Samstagabend wieder erholt. Denn in Krakau steht das große Konzert am 15. März an: 40 Jahre „Modern Talking“! Bohlen wird es sicherlich wieder krachen lassen – mit oder ohne Schönheitsschlaf.