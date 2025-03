Dieter Bohlen teilt geheimes Verlangen – „Kann nicht mehr aufhören“

Dieter Bohlen‘s Karriere auf der Überholspur war alles andere als selbstverständlich. So weiß der beliebte Poptitan genau, wie hart er für seinen Erfolg gearbeitet hat. Und vor allem, welchen Einfluss seine große internationale Fangemeinde an seinem Weg hat.

Das merkt man auch an der besonderen Beziehung, die er zu ihr pflegt. Auf seinem Instagram-Profil gibt er einen authentischen Einblick in sein Leben und teilt mit seinen Followern eine bunte Mischung aus Schnappschüssen und Videos.

Doch jetzt überrascht er seine Fans mit einer ganz besonderen Beichte. In einem Instagram-Reel verrät das langjährige „Modern Talking“-Gesicht, dass er seit längerer Zeit einer ganz bestimmten Versuchung nicht widerstehen kann – und das, ohne ein Wort zu verlieren…

Dieter Bohlen gibt sich süßer Versuchung hin

Mit Kopfhörern auf den Ohren und ganz vertieft in die Musikarbeit an seinem Keyboard zeigt sich DSDS-Juror Dieter Bohlen (71) auf Instagram in seinem Tonstudio. Doch auch der Poptitan weiß: Selbst die fleißigsten Arbeiter brauchen hin und wieder eine Pause. Ohne zu zögern geht er zu einem der Schränke, an denen seine goldenen Schallplatten hängen und glänzen.

Beim Öffnen der Schranktür weiten sich seine Augen und er kann seine Freude nicht mehr verbergen. Was hat ihn so überwältigt? Es ist eine Versuchung und vielleicht sogar Sucht, die viele von uns nur zu gut kennen: Der süße Genuss von Schokolade.

Dieter Bohlen spricht vielen Fans aus dem Herzen

Trotz seines gesundheitsbewussten Lebensstils und sportlichen Alltags kann auch Dieter Bohlen dieser Versuchung nicht widerstehen. Mit einem breiten Grinsen stopft er sich zwei große Stücke Nussschokolade vor der Kamera in den Mund. „Wenn ich mal anfange, kann ich nicht mehr aufhören“, beschreibt er das Dilemma.

Schlussendlich werden sich viele seiner Fans in seinen geschriebenen Zeilen wiederfinden und dem Gaumenschmaus nicht widerstehen können. Nicht umsonst werden laut der Studie „Pro-Kopf-Absatz von Schokolade in Deutschland bis 2030“ von „Statista“ vom 12. Februar 2025 rund 7,87 Kilogramm verschiedener Schokoladenwaren pro Kopf hierzulande pro Jahr konsumiert.