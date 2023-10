Dieter Bohlen macht fatalen Fehler – dann muss die Security anrücken

Der Schuss ging wohl nach hinten los! Poptitan und DSDS-Legende Dieter Bohlen ist aktuell mit seiner Freundin Carina auf den Malediven. Dort will es sich das Paar so richtig gut gehen lassen. Sie nächtigen dabei in einem luxuriösen Resort samt eigenem Bungalow auf dem Wasser. Ein kleines Missgeschick des TV-Stars sorgt jedoch für Aufregung im Paradies. Plötzlich geht alles ganz schnell.

Dieter Bohlen macht folgenschweren Fehler

In seiner Instagramstory meldet sich Dieter Bohlen aus dem Urlaub bei seinen Fans. Doch statt schöne Schnappschüsse gibt es ein ohrenbetäubendes Video zu sehen. Im Hintergrund ertönt nämlich ein lautstarker Feueralarm, der ausgerechnet von Dieter Bohlen höchstpersönlich ausgelöst wurde. Denn wie er erzählt, hat er denn Alarmknopf mit einer Klingel verwechselt.

„Ich habe aus Versehen den Feueralarm gedrückt, aber ich glaube, die nehmen das nicht so ernst hier. Ich frage mich immer, wann die Feuerwehr kommt“, sagt der 69-Jährige grinsend in die Kamera. Weit und breit sind jedoch keine Einsatzkräfte in Sicht. Nach wenigen Minuten naht jedoch die Rettung.

Dieter Bohlen: Security eilt zu Hilfe

„Jetzt kommt jemand. Die machen mich jetzt fertig, oder? Jetzt kriege ich einen Einlauf“, befürchtet Dieter Bohlen als ein Security-Mann auf ihn zu eilt. Mit einem Schlüssel in der Hand steuert er auf den „Modern Talking“-Star und seine Carina zu. Wenig später schaltet er den Alarm dann auch aus. Doch erwarten Dieter Bohlen nun wirklich Konsequenzen?

Wohl eher nicht. Schließlich lacht der Mitarbeiter selbst, als er zur Rettung eilt. „Alles freundliche Leute“, sagt der 69-Jährige abschließend. Doch Bedenken hat er dann trotzdem: „Die denken auch bestimmt, dass der Typ aus Deutschland sie nicht alle hat.“ Na, da kann der Urlaub ja entspannt und ohne weitere Zwischenfälle weitergehen.