Krankenhaus-Schock bei „Die Wollnys“ – Familie bangt um Harald Elsenbast

Endlich ist sie wieder da – die bekannteste TV-Großfamilie schlechthin! Seit dem 8. Januar flimmern neue Folgen von „Die Wollnys“ über die Bildschirme und garantieren Drama, Chaos und Emotionen am laufenden Band. Wer die Kultfamilie rund um Familienoberhaupt Silvia kennt, weiß: Langeweile gibt es bei ihnen nicht.

Doch gleich zu Beginn der neuen Staffel spitzt sich die Lage dramatisch zu – und zwar ausgerechnet bei Harald, Silvias Partner.

„Die Wollnys“: Es kommt anders als gedacht

Eigentlich sollte alles perfekt werden: Die Beschneidung von Aurelio, dem zweijährigen Sohn von Silvias jüngster Tochter Sarafina und ihrem Partner Servet, steht an. Doch schon bei den Vorbereitungen gab es reichlich Trubel. Nun macht die Bürokratie Estefania auch noch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

Bei der Abholung ihrer Aufenthaltserlaubnis stellt sich heraus, dass ihr Auto zu früh in die Türkei eingeführt wurde. Estefania plant daraufhin, die griechische Grenze zu überqueren, um eine drohende Strafe zu vermeiden. Eine nervenaufreibende Fahrt steht bevor, bei der sie von ihrem Partner Ali und Stiefvater Harald begleitet wird.

Fünf Stunden ist das Trio unterwegs Richtung Griechenland, als Haralds Gesundheitszustand plötzlich Alarm schlägt.

„Die Wollnys“ in Sorge um Stiefpapa Harald

Wie RTL berichtet, wandte sich Estefania per Videobotschaft an ihre Fans: „Normalerweise wären wir jetzt an der Grenze, aber wir sitzen im Krankenhaus.“ Der Grund? Harald hatte einen Auslöser von seinem Defibrillator.

Seit Jahren begleitet Harald ein schweres gesundheitliches Päckchen: Zwei Herzinfarkte und eine Herzrhythmusstörung machten den Eingriff eines Defibrillators notwendig. Estefania erzählt weiter: „Seit viereinhalb Stunden sitzen wir hier und warten auf die Ergebnisse.“

Wie geht es mit Haralds Gesundheit weiter? Schafft es die Familie noch trotz der widrigen Umstände Aurelios großen Tag zu feiern? All das erfahren Zuschauer hoffentlich in der nächsten Folge von „Die Wollnys“, immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2.