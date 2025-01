Silvia Wollny: Kurz nach Start der neuen Staffel geht die Nachricht rum

Eine der beliebtesten Großfamilien Deutschlands ist zurück auf den TV-Bildschirmen. Am Mittwoch (8. Januar) wurde erstmals die erste Folge der 17. Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ausgestrahlt.

In der Hauptrolle wie immer Mama Silvia Wollny und ihre elf Kinder. Und eins ist sicher: Es ging wieder turbulent her – auch bei den Einschaltquoten.

Silvia Wollny hat wieder alle Hände voll zu tun

Silvia Wollny hatte in der Auftaktfolge der neuen Staffel wieder einiges zu tun. Und es werden gefühlt immer mehr Aufgaben, denn inzwischen ist das Oberhaupt der Familie nicht nur Mama, sondern auch schon Oma von 18 Enkeln. Loredanas und Servets Sohn Aurelio feiert sein Beschneidungsfest – eine Feier, die in der Türkei so groß zelebriert wird wie eine Hochzeit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

++ „Die Wollnys“: Loredana lässt die Bombe platzen – Worte sprechen Bände ++

Außerdem hat die 59-Jährige Einwände bei der Erziehung. Ihre Töchter sind ihrer Meinung nach nicht konsequent genug. Doch ihr Mutterherz blutet erst richtig, als sie Tochter Sarah-Jane beim Finale zu „Temptation Island VIP“ einen Besuch abstattet. Freund Tinush muss nach dem Paar-Experiment gegenüber Mama Wollny Rede und Antwort stehen.

Neue Staffel wird kaum gesehen

Langweilig wird es im Hause der Wollnys also auch nach 16 Staffeln nicht. Doch das Interesse zu Beginn der neuen Staffel hielt sich in Grenzen bei den TV-Zuschauern. Selbst zur Prime-Time schalteten laut „DWDL“ nicht mehr als 230.000 Menschen ein. Die 2. Folge erreichte 260.000 Zuschauer, was eine Gesamtreichweite von 560.000 macht. Die Marktanteile lagen bei 4,9 und 6,1 Prozent.

Da hatte man sich bei RTL Zwei wohl mehr versprochen. Lediglich die „Murmel Mania“ in Sat.1 schnitt in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen noch schlechter ab, mit 220.000 Zuschauern.