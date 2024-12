„Die Wollnys“: Loredana lässt die Bombe platzen – Worte sprechen Bände

„Die Wollnys“ sind bekannt für ihre enge Familienbindung und das turbulente Leben als wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands – und genau das lieben ihre Fans. Seit Jahren nehmen die Wollny-Kinder rund um Familienoberhaupt Silvia die Zuschauer mit auf ihrer Reise durch Leben. Jetzt sorgt eine ganz besondere Nachricht für große Freude.

Loredana und ihr Partner Servet haben beschlossen, ihre Liebe offiziell zu besiegeln.

„Die Wollnys“: Loredana macht es offiziell

Sie wollen heiraten! Nach fast zwei Jahren Verlobung teilen Loredana Wollny (20) und ihr Partner Servet (25) diesen großen Schritt über Instagram mit ihren Fans. Loredana schreibt voller Emotionen: „Manchmal trifft man im Leben die eine Person, die alles verändert – Liebe, Glück und ein gemeinsamer Weg. Wir freuen uns, diese besondere Nachricht mit euch zu teilen: Wir werden heiraten!“

Begleitet wird der Beitrag von einem funkelnden Verlobungsring-Emoji – ein klares Zeichen dafür, wie sehr sich die beiden auf ihre gemeinsame Zukunft freuen.

„Die Wollnys“: Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

Die Liebesgeschichte von Loredana und Servet begann vor rund drei Jahren. Obwohl sie schon lange verlobt sind, ließ sich die jüngste Wollny-Tochter bisher Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Nun haben sie und Servet, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Aurelio großzieht, ihre Entscheidung getroffen: Sie wollen den Bund fürs Leben schließen.

Auch Mama Silvia Wollny ist überglücklich. In den Kommentaren zeigt sie ihre Unterstützung mit einem Herz-Emoji und den Worten: „Ich freue mich. Der kleinste Drache kommt unter die Haube.“ Die Fans stehen der Freude der Familie in nichts nach: „Awww, wie schön ihr zwei. Freue mich sehr für euch“ oder „Das freut mich sehr, viel Glück euch zwei“ liest man unter Loredanas Post.

Da Servet türkische Wurzeln hat und die Wollnys mittlerweile große Teile ihres Lebens in der Türkei verbringen, bleibt die spannende Frage offen: Wird die Hochzeit in Deutschland oder in der Türkei stattfinden? Die Fans können sich jedenfalls schon jetzt auf ein großes, emotionales Wollny-Familienevent freuen!