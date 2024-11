„Die Wollnys“: Freund von Sarah-Jane bricht nach „Temptation Island VIP“ sein Schweigen

Die diesjährige Staffel von ,,Temptation Island VIP“ auf RTL+ wurde von vielen dramatischen Vorfällen überschattet. So war sie die erste, bei der ein Teilnehmer aus der Reality-Show geschnitten wurde, da er vertragliche Details mit dem Sender RTL nicht erfüllte. Und auch die anderen Kandidaten hatten einiges zu bieten. So auch Sarah-Jane Wollny (26), Mitglied von Deutschlands bekanntester TV-Großfamilie ,,Die Wollnys“, und ihr Freund Tinush (26). Sie wagten ebenfalls den Schritt zur Versuchung im Paradies. Das Konzept lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Vier Paare wagen den ultimativen Treuetest und verbringen in prachtvollen Villen einen unvergesslichen Aufenthalt.

Sarah-Jane und Tinush sind vor dem Abenteuer schon vier Jahre ein Paar. Was auf den ersten Blick ja eine sehr gute Voraussetzung ist, um die Treue aufrechtzuerhalten. Dennoch gibt es viele Unstimmigkeiten zwischen den beiden. Tinush zufolge sei Sarah-Jane nicht seine eigentliche Traumfrau und es erweckt den Anschein, als wenn sie sich gar nicht richtig kennen würden.

,,Temptation Island VIP“: Stress im Paradies

Die Tochter von Silvia Wollny (59) hat in den vier Jahren noch nicht alle seiner ganz engen Freunde kennengelernt. Woran kann dies liegen? ,,Sarah Jane kannte bereits einen Teil meines Freundeskreises (meine beste Freundin), nur meine Jungs hatte sie bislang nicht kennenlernen können, da es sich einfach nicht ergeben hatte. Da meine Jungs und ich uns auch nur sehr selten treffen (vielleicht so einmal in ein bis zwei Monaten) und diese Treffen reine Männerrunden waren, hätte sie sich als einzige Frau unwohl gefühlt“, lautet Tinushs Erklärung. Darüber hinaus fällt es ihr auch schwer, ihren Freund zu beschreiben. Welcher Feiertyp ist mein Freund eigentlich? Eine Frage, auf die Sarah-Jane nach der langen Beziehungszeit immer noch keine Antwort gefunden hat.

Während der Zeit beim Reality-Format entfernt sich das Paar immer mehr voneinander. Die Anwesenheit der anderen Paare verschlimmert das ganze Szenario noch. Sarah-Jane soll während der Dreharbeiten mit Kandidat Cem angebandelt haben und auch Tinushs Augen sind immer mehr auf eine andere Frau gerichtet. Die Rede ist von Lisa: ,,Lisa ist schon eine kleine Temptation für mich. Lisa hat eine gewisse Aura, eine gewisse Präsenz, die sehr reizvoll ist“, schwärmt er in der fünften Folge.

Hat dies nun endgültig die Fäden durchtrennt? Fans des Reality-Formates und Wollny-Anhänger müssen sich noch gedulden: Die Antwort darf noch nicht bekanntgegeben werden. Es gibt aber schon womöglich einen Hinweis auf ein vorzeitiges Beziehungsaus. So stach ein Post auf Instagram von Sarah-Jane besonders ins Auge mit den Zeilen: ,,Irgendwann kommt der Tag, an dem ich mir die Hände reibe und denke: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sehr fein und gerecht.“