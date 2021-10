„Die Wollnys“: Sylvana zeigt irren Abnehmerfolg – „Respekt“

„Die Wollnys“: SO sieht Sylvana nicht mehr aus.

Als die Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ an den Start ging, hatte Sylvana Wollny noch einiges mehr auf den Rippen. Doch das sieht jetzt ganz anders aus. Bei DIESEM Bild kommen ihre Fans aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Wow, was für ein Anblick: Die schlanken Beine in eine helle Jeans gehüllt, in Kombination mit einem weißen Oberteil und schwarzen Blazer posiert Sylvana Wollny stolz lächelnd vor ihrem Spiegel. Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss ist die 29-Jährige kaum wiederzuerkennen.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL2

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

„Die Wollnys“: Sylvana zeigt ihren krassen Abnehm-Erfolg

„Wer dich will, sagt es. Wer Interesse hat, zeigt es. Wer dich vermisst, meldet sich. Wer all das nicht tut, ist deine Zeit nicht wert“, schreibt sie zu dem Bild dazu.

Und ihre Fans können sich bei dem Anblick der erschlankten Wollny-Tochter nur noch verwundert die Augen reiben. „Du siehst echt toll aus. Wahnsinn, was du geschafft hast. Ich wünschte mein Ehrgeiz wäre auch so“, schreibt ein Follower unter das Bild.

„Die Wollnys“: Sylvana postet Foto und die Fans sind begeistert

Auch ein weiterer Fan kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: „Unfassbar, wie sie abgenommen hat. Respekt“. Eine andere fordert sogar Tipps von Sylvana Wollny: „Wie abnehmen? Ich will auch. Wäre super.“

Wirklich eine beeindruckende Leistung, die Sylvana Wollny da neben ihrem Alltag als Zweifach-Mama geleistet hat.

Sylvana Wollny hatte kürzlich eine süße Nachricht zu verkünden. Welche das ist, liest du in diesem Artikel. (cf)