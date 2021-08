Die Wollnys: Deutliche Worte von Silvia Wollny – „Das ist kein Trash-Format!“

Sie sind Deutschlands bekannteste Großfamilie und gerade deshalb müssen sich die Wollnys wohl immer wieder für ihre TV-Auftritte rechtfertigen. Während die Geissens mit ihrem Luxus-Lifestyle imponieren, wird die Bande rund um Silvia Wollny noch immer von einigen Menschen belächelt. Dabei bietet die Familie wahres Unterhaltungspotential.

Bei RTL2 wurden die Wollnys schließlich zu wahren Fernsehstars. Inzwischen treten die Familienmitglieder aber auch in ganz anderen Formaten auf. Mutter Silvia schlängelt sich gerade durch ein weiteres Reality-Format. Ob das nächste schon in Planung ist? Die Fans haben da so einen Verdacht.

Die Wollnys: Silvia schwärmt von „Kampf der Realitystars“ – „Besser als Mutter-Kind-Kur“

Kultige Sprüche wie „Hömma, hast du im Toaster geschlafen oder wat?“ haben Silvia und den Rest der Wollnys berühmt gemacht. Die 56-Jährige spricht genau das aus, was ihr gerade in den Sinn kommt und dafür lieben die Zuschauer sie.

In einer neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ wird auch Silvia Wollny endlich zu den anderen Promis dazustoßen. Für ihre Teilnahme an dem sogenannten „Trash-Format“ muss die Mutter von elf Kindern allerdings immer wieder Kritik einstecken – doch damit soll jetzt Schluss sein.

In einem Video bei Instagram stellt Silvia klar: „Ey Leute, das ist kein Trash-Format! Das war besser als eine Mutter-Kind-Kur. Ich muss es euch sagen, mir hat das richtig gutgetan, zu Hause mal rauszukommen.“ Bis auf die Anwesenheit einer Kandidatin, die Silvia nicht namentlich nennen will, habe sie ihre Zeit in Thailand sehr genossen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTLZWEI ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTLZWEI

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

----------------------------------------

Die Wollnys: Mutter Silvia mit mysteriöser Andeutung – zieht sie ins Dschungelcamp?

Und gerade weil sie so positive Erfahrungen in der Show gemacht hat, überlegt Silvia Wollny sogar schon, wohin es sie danach verschlägt: „Mal gucken, in welches Format ich jetzt als Nächstes gehe.“

Die Wollny-Fans hätten da schon eine Idee. „Ich würde dich so gerne im Dschungel sehen“, kommentiert eine Followerin euphorisch. Und damit steht sie offenbar nicht allein da. Mehrere Fans liken den Beitrag und eine Person pflichtet ihr sogar in eigenen Worten bei: „Das würde ich mir auch angucken!“

Silvia Wollny bei „Promi Big Brother“ 2018. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Eines steht für Silvia Wollny schon jetzt fest: Sie macht kein Trash-TV. „Ihr guckt es euch doch auch an! Ihr findet das auch gut“, erinnert sie ihre Kritiker.

----------------------------------------

Mehr zu den Wollnys:

Die Wollnys: Ekel-Beichte! Silvia Wollny packt aus – „Jetzt habe ich den Schlamassel“

Die Wollnys: Fans machen sich Sorgen um Estefania – „Pass auf dich auf!“

Die Wollnys: „Wir brauchen Hilfe“ – Video von Silvia Wollny erschüttert

----------------------------------------

Silvia Wollny im RTL-Dschungelcamp? Das würden wir uns zu gerne ansehen. Ihre Chancen auf den Thron stehen auf jeden Fall gut. Bei „Promi Big Brother“ räumte die Blondine aus Neuss 2018 immerhin ein Preisgeld von 100.000 Euro ab.

Aktuell läuft die neunte Staffel der Sat.1-Show. Wer dort für richtig großes Drama sorgt, erfährst du hier.