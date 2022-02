„Die Wollnys“: Schock bei Dreharbeiten! Silvia bricht zusammen – „Können froh sein, dass er noch lebt“

Hiobsbotschaft für die Wollnys! Mitten während der Dreharbeiten zu ihrer RTL2-Doku-Soap kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall, der Mutter Silvia völlig aus der Bahn wirft.

Vor laufender Kamera bricht das Familienoberhaupt der Wollnys plötzlich in Tränen aus. So emotional sieht man Silvia Wollny sonst nie.

„Die Wollnys“: Harald erleidet Herzinfarkt in der Türkei – „Zwei Tage auf der Intensivstation“

Es ist, als würde man Silvia Wollny den Boden unter den Füßen wegreißen. Ausgerechnet Harald, ihr Fels in der Brandung, erleidet während der „Die Wollnys“-Dreharbeiten im November 2021 einen zweiten Herzinfarkt. Sein Defibrillator, der ihm bereits im Dezember 2018 nach seinem ersten Herzinfarkt eingesetzt worden ist, rettet ihm in diesem Moment das Leben.

„Harald lag zwei Tage auf der Intensivstation und hat wieder einen Katheter gesetzt bekommen“, berichtet Silvia nach dem Familienurlaub in der Türkei. Der Stress der vergangenen Wochen ist ihr deutlich ins Gesicht geschrieben.

Silvia Wollny bricht vor laufender Kamera in Tränen aus. Foto: RTLZWEI

„Die Wollnys“-Star Silvia am Boden zerstört: „ch habe da keine Kraft mehr für“

Denn nach dem Urlaub trifft die Wollnys der nächste Schlag: Zurück in Ratheim erleidet Harald einen Schwächeanfall und muss erneut ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu viel für Silvia Wollny, die im Interview die Fassung verliert und unter Tränen gesteht: „Ich habe da keine Kraft mehr für, weil es ist ja nicht nur das. Damals vor drei Jahren mit dem Herzinfarkt, dann mit [Sarafinas, Anm.d.Red.] Zwillingen, und irgendwann kann man nicht mehr. Man empfindet auch Schmerzen, aber man gibt die ja nicht zu.“ Vor allem vor ihren Kindern wolle die 57-Jährige keine Schwäche zeigen.

„Die Wollnys“: Taufe kurzfristig abgesagt? Silvia muss Sarafina überreden

Das Leben muss weitergehen, so wünscht es sich auch Harald, der zu diesem Zeitpunkt noch im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz liegt. Deshalb muss Silvia nun große Überzeugungsarbeit bei Tochter Sarafina leisten. Denn: Die will die geplante Taufe ihrer Zwillinge Emory und Casey tatsächlich absagen, wenn Harald nicht dabei sein kann.

„Wir können doch froh sein, dass er noch lebt“, versucht Silvia ihrer Tochter zu erklären. „Es ist Haralds Wunsch: Ihr sollt das machen, hat er ausdrücklich gesagt. Egal, was kommt.“

Sarafina will die Taufe ihrer Zwillinge verschieben, weil Harald nicht dabei sein kann. Foto: RTLZWEI

Seit sieben Jahren sind Harald und Silvia Wollny ein Paar. Im Jahr 2022 wollten die beiden mit Silvias Kindern für vorerst ein Jahr in die Türkei auswandern, wie in den neuen Folgen zu sehen ist, doch nach diesem Schicksalsschlag dürfte der Auswanderertraum erst einmal in weite Ferne gerückt sein.