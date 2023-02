„Die Wollnys“: Silvia ganz emotional – „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit mir macht“

„Die Wollnys“ leben seit geraumer Zeit in der Türkei. In dem Land baute sich Mutter Silvia gemeinsam mit einigen ihren Kindern und ihrem Mann Harald Elsenbast ein neues Leben auf.

Doch jetzt wurde das Land von einer schrecklichen Erbeben-Katastrophe heimgesucht. Über 20.000 Menschen starben, es gibt mehr als 75.000 Verletzte. Ein Umstand, den auch „Die Wollnys“ zu schaffen machen – allen voran Mutter Silvia.

„Die Wollnys“: Silvia unterstützt Erdbeben-Opfer

Die 58-Jährige postete auf ihrem Instagram-Account ein emotionales Video. „Wir haben die letzten zwei Tage damit verbracht, zu helfen, hier in der Türkei in Manavgat im Kultur-Zentrum. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit mir macht. Schaut es euch an“, schreibt sie dazu.

In dem Video selbst spricht sie zu ihren rund 486.000 Instagram-Followern. „Ja, ihr Lieben, wir haben uns jetzt seit zwei Tagen nicht gemeldet, aber wir sind hier in der Türkei. Wir unterstützen das Projekt hier wegen den Erdbeben-Opfern und sind hier auch stundenlang am Schleppen, LKWs am leer machen“, berichtet sie ihren Fans.

„Die Wollnys“: Fans feiern Silvia für Hilfsbereitschaft

Spenden würden fast im „Fünfminuten-Takt“ ankommen, wie die ehemalige „Promi-Big-Brother“-Kandidatin weiter erzählt. Dann führt sie ihre Follower im Video durch das Kultur-Zentrum: Dort werden unter anderem Hilfs-Pakete gepackt.

Die Fans feiern Silvia für die Aktion: „Sie hat das Herz am rechten Fleck. Jeder kann meckern über Silvia, aber so viel Herz und Menschlichkeit haben sehr wenige“, „Sie macht wenigstens was. Viele labern nur“ und „Respekt, was ihr alle leistet. Und Silvia redet nicht, sondern die Familie packt mit an. Toll“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.