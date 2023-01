Silvia Wollny ist bei RTL2 eingeladen – irre, was sie danach aus ihrer Tasche holt

Diese Familie ist einfach der Wahnsinn. Seit einigen Jahren schon begeistern die Wollnys ihre Fans mit mehr oder minder skurrilen Geschichten aus ihrem Leben. Allen voran: Großfamilien-Mama Silvia Wollny. Und auch nach so vielen Jahren im TV ist die 57-Jährige noch immer typisch Mama, wie sie nun bei einem Termin bei ihrem Heimatsender RTL ZWEI unter Beweis stellte. Dort waren die Wollnys anlässlich ihrer neuen Staffel eingeladen.

Die startet bereits am 15. Februar 2023, wie RTL ZWEI via Instagram bekannt gab. Dort heißt es vom Sender: „Das Warten hat ein Ende: ‚Die Wollnys‘ sind zurück mit neuen Folgen! Und auch diesmal wird’s wieder turbulent. Denn Mama Silvias Nesthäkchen Loredana ist schwanger! Außerdem feiern die süßen Zwillinge von Sarafina und Peter ihren ersten Geburtstag – und dann stehen eigentlich ja auch noch zwei Hochzeiten auf dem Programm.“

Silvia Wollny bald wieder im TV

Uii, da kommt ja einiges auf uns zu. Die Fans jedenfalls sind schon ganz aus dem Häuschen. „Super, endlich ein vernünftiges Fernsehprogramm. Ich freue mich drauf“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren zur Sendung. Und eine andere Zuschauerin ergänzt: „Endlich wieder neue Folgen. Ich warte schon so lange.“

Doch Harald und Silvia reisten nicht nur zum Quatschen und Werben in die RTL-ZWEI-Zentrale. Nein, es gab auch was auf die Gabel, wie Silvia via Instagram verriet. „Wir waren sogar mit RTL ZWEI Mittagessen. Ich habe sogar mein Schnitzel mitgenommen. Das geht jetzt mit rüber in die Türkei“, erzählt sie stolz, während sie das panierte Stückchen Fleisch aus ihrer Tasche holt.

Na, dann kann es ja frisch gestärkt bald wieder losgehen. Für die ganz Neugierigen hat RTL ZWEI noch eine weitere Überraschung in petto. So werden die neuen Folgen der Wollnys bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung bei RTL Plus abrufbar sein.