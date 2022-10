„Die Wollnys“: Erstes Lebenszeichen! Sorge um Sarah-Jane – „Direkt beim Arzt“

Erstes Lebenszeichen seit Tagen! Sarah-Jane Wollny ist zurück. Der „Wollnys“-Star machte sich tagelang rar auf Social Media – kein Wort oder neues Foto, das die Fans beruhigt hätte. Doch Sarah-Jane ging es nicht gut, darüber hinaus musste sie viel arbeiten.

Jetzt meldet sich die „Wollnys“-Tochter im Netz zu Wort und verrät, wie es ihr wirklich geht.

„Ich dachte, ich lasse mal ein kleines Lebenszeichen da“, so Sarah-Jane Wollny in ihrer Instagram-Story. Es ist noch nicht lange her, da hatte die 24-Jährige Magendarm-Probleme, dachte, sie sei auf dem Weg der Besserung. Doch dem war offenbar nicht der Fall. Während ihrer Nachtschicht – sie arbeitet im Pflegedienst – ging es ihr gar nicht gut.

3 Fakten über die „Wollnys“:

„Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ ist eine Pseudo-Doku bei RTL2

Familienoberhaupt Silvia Wollny war auch außerhalb der Familien-Show im TV zu sehen. 2021 nahm sie bei „Kampf der Realitystars” teil

2018 gewann Silvia Wollny bei „Promi Big Brother”

Sarah-Jane: „Ich war gestern nach dem Nachtdienst beim Arzt, weil es ging nix mehr, Leute. Da hat sich dann rausgestellt, dass ich einen Flüssigkeitsmangel habe. Das heißt, bei Magen-Darm habe ich so viel Flüssigkeit verloren, dass ich selber nicht mehr in der Lage war, den Flüssigkeitsmangel auszugleichen.“

Sie habe dann direkt Infusionen bekommen, einen Tag später sei es ihr definitiv schon besser gegangen.

Mittlerweile ist sie schon wieder topfit. So fit, dass es für den „Wollnys“-Star von jetzt an wieder richtig bergauf geht: „Ich starte jetzt voller Energie in den Tag!“

