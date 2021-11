„Die Wollnys“: Sarafina wegen ihren Zwillingen ganz emotional – „So am zittern“

Sarafina Wollny ist endlich Mutter. Lange hatte das „Die Wollnys“-Sternchen davon geträumt. Jetzt spricht sie offen über ihre emotionale Achterbahnfahrt.

In der RTLzwei-Sendung „Die Wollnys“ teilt sie ihre Erfahrungen mit den Fans und nimmt auch auf Instagram kein Blatt vor den Mund.

„Die Wollnys“: Sarafina wegen ihren Zwillingen ganz emotional – „so am zittern“

„Heute vor 1 Jahr haben wir erfahren, dass wir schwanger sind“, beginnt Sarafina Wollny ihren wohl emotionalsten Instagram-Beitrag seit langem. „Morgens sind wir zur Blutabnahme und waren gespannt auf den Anruf am warten....ich hatte mich darauf vorbereitet was ich sage, wenn man mir sagt es tut uns leid es hat nicht geklappt...“, blickt sie zurück.

Kein Wunder, denn Sarafina Wollny hatte es nicht leicht. Während mehrere ihrer Schwestern bereits Kinder hatten, wartete die heute 26-Jährige lange vergeblich auf einen positiven Schwangerschaftstest. Ein Rückschlag jagte den nächsten. Auch ihre Fans litten mit ihr.

----------------------------------------

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL2

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Familienoberhaupt Silvia Wollny war auch außerhalb der Familien-Show im TV zu sehen. 2021 nahm sie bei „Kampf der Realitystars” teil

2018 gewann Silvia Wollny bei „Promi Big Brother”

Die ganzen Folgen sind auch bei RTL Plus (TV NOW) abrufbar

„Aber als dann kam ‚herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger...meine Stimme war so am zittern, ich war vor Glück soooo am weinen...ich konnte es nicht glauben“, verrät sie wie der emotionale Moment ablief.

„Die Wollnys“: Sarafina Wollny wirkt wie die glücklichste Mama der Welt

Man kann sich kaum vorstellen, wie Sarafina Wollny auf die Enthüllung, dass sie sogar gleich zwei Babys erwartet, reagiert hat. Eine Hammer-News!

„Jetzt, 1 Jahr später, macht ihr uns seit 6 Monaten tag täglich so unglaublich stolz & bringt Trubel + Leben ins Haus“, schwärmt die frischgebackene Mama auf Instagram. „Danke das ich eure Mama sein darf, ich liebe Liebe liebe liebe euch“, so der Abschluss ihres emotionalen Posts.

----------------------------

Mehr zu Familie Wollny:

----------------------------

Auch wie ihr Hund Feivel, lange Kindersatz für Sarafina Wollny und ihren Peter, auf die Zwillinge aufpasst, macht sie stolz und glücklich.

Wie schön, dass „Die Wollnys“ immer weiter wachsen und nun auch Sarafina dazu beitragen konnte.

>>> Ob eine der „Die Wollnys“-Schwestern nach der Hochzeit nun tatsächlich aus dem gemeinsamen Haus mit Mama Silvia Wollny ausziehen möchte, erfährst du hier <<<