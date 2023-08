„Die Wollnys“: Sarafina zeigt ihr Baby – „Kaum auszuhalten“

Zwei Wochen ist es nun schon her, dass Sarafina Wollny und ihr Peter ihr drittes Kind bekamen. Am 23. Juli 2023 erblickte die kleine Hope Angel Silvia das Licht der Welt. Ein wunderschöner Moment für die frisch gebackenen Eltern, die nun mit drei kleinen Schreihälsen klarkommen müssen.

Auf Instagram zeigte Sarafina Wollny nun auch endlich das erste richtige Foto des neuen Wollny-Sprößlings, immerhin das 18. Enkelkind von Wollny-Oberhaupt Silvia Wollny. Ganz in Gelb gehüllt liegt das kleine Mädchen im Arm seiner Mama. Ein süßes Foto könnte man meinen. Doch in den Kommentaren macht sich wieder mal der Hass gegen die Großfamilie aus Neuss breit.

Sarafina Wollny zeigt ihre kleine Hope Angel Silvia

Wir wollen die Kommentare an dieser Stelle gar nicht wiedergeben. Was jedoch klar wird, die Fans stehen zu Sarafina und ihrer Familie. „Wie unzufrieden seid ihr denn alle? Kehrt vor eurer eigenen Tür! Diese ständigen unangebrachten Kommentare sind ja kaum auszuhalten, so langweilig kann das eigene Leben doch nicht sein, oder?“, fragt beispielsweise eine Followerin auf Instagram.

Manche werden noch drastischer. „Manche Kommentare… Lasst sie doch selbst entscheiden, was sie tut! Es ist doch ihr Leben. Wenn sie etwas macht, was euch nicht gefällt, dann geht doch einfach nicht auf ihr Profil? Ich glaube ihr wisst nicht, welche Konsequenzen eure Kommentare haben oder was es in einem Menschen auslösen kann. Immer nur Hass über die Kommentare, aber in der Realität würde keiner den Mund aufbekommen. Einen unschuldigen Säugling anzugreifen und zu beleidigen ist wirklich das Allerletzte“, schreibt eine andere Followerin.

Und eine Dritte fordert: „Lasst doch endlich die Wollnys in Ruhe. Ihr seid doch alle nur neidisch. Wie sie ihr Geld verdienen, ist doch nicht euer Bier. Es ist einfach eine tolle Familie.“ Während eine vierte Followerin ergänzt: „Nur Neider hier. Lass die Menschen reden. Ihr macht es wunderbar.“ Alle Infos zum kleinen Wollny-Sprössling findest du hier.