„Die Wollnys“: Zoff kurz vor Celinas Taufe – Sylvana ist stinksauer! „Ich flipp aus“

Bei den Wollnys ist immer was los. Wenn die Großfamilie nicht gerade an ihrem Ferienhaus in der Türkei baut, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fest, das es zu feiern gilt. Bei der großen Anzahl an Familienmitgliedern hat immer irgendwer Geburtstag, bekommt Nachwuchs oder eins der Kinder feiert, wie Celina, Kommunion.

Die Tochter von Sylvana Wollny und ihrem Verlobten Florian kam 2013 auf die Welt und ist seit ihrer Geburt Teil der RTL2-Show „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie„. Kein Wunder also, dass auch ihre Kommunion von einem Kamerateam begleitet wird. Bevor Celina aber feierlich in die Kirche einziehen kann, gibt es zu Hause jede Menge Stress und das ausgerechnet zwischen den stolzen Eltern Sylvana und Flo.

„Die Wollnys“: Sylvana wird nervös

Für die Wollnys ist Celinas Gemeinde-Eintritt ein besonderer Moment, und ein weiterer Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Für ihren großen Auftritt wird Celina von Mama Sylvana extra schick gemacht. Fehlt nur noch das passende Kleid – aber ausgerechnet das ist verloren gegangen, wie die Zuschauer am Mittwochabend (22. Februar) im TV sehen.

Kurz vor der Zeremonie bricht bei Sylvana Panik aus. Das edle Stoffstück ist einfach nicht zu finden. Dabei soll sich heute doch alles um Celina drehen. Mit Blick auf die Uhr kommt Sylvana ins Schwitzen. „Ich flipp aus“, entfährt es ihr, als sie nervös durchs Haus läuft.

„Die Wollnys“: Sylvana und Florian

Auch Mama Silvia kann nicht helfen. Nicht nur, dass sie gerade noch mit ihrer Frisur zu kämpfen hat, bis auf den Ratschlag in der Reinigung anzurufen, ist auch sie planlos. „Das kann doch nicht weg sein“, sagt Sylvana verzweifelt.

Silvia äußert bereits den Verdacht, ihr angehender Schwiegersohn Florian hätte vergessen, das Kleid überhaupt abzuholen. Eigentlich glaubt Sylvana nicht daran, sagt aber auch: „Wenn das Kleid gleich nicht da ist, dann raste ich gleich komplett aus.“

Nach langen Minuten des Zitterns, taucht das Kleid dann plötzlich doch noch auf und es zeigt sich, ganz so abwegig waren Silvias Gedanken nicht. Zwar hatte Florian nicht vergessen das Kleid abzuholen, allerdings auch nicht daran gedacht, es aus dem Auto zu nehmen.

Dass es hier seelenruhig Staub anzieht, fiel ihm erst im letzten Moment wieder ein. Für Sylvana steht fest: „Beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass ich so wichtige Dinge selber mache, oder direkt im Auto nachschaue. Das hat mich auf jeden Fall einiges an Nerven und ein paar graue Haare gekostet.“