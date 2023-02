Die Wollnys: Fans nach Erdbeben in Sorge – dann meldet sich Silvia

Es sind Bilder, die weltweit für Entsetzen sorgen. Am Montagmorgen (6. Januar) kommt es in der Türkei zu einem starken Erdbeben. Häuser stürzen ein, Menschen werden verschüttet, die Zahl der Toten steigt. Auch die Wollnys sind aktuell in der Türkei. Die Großfamilie hat in dem Land ihr zweites Zuhause gefunden.

Von ihrem Leben dort teilten sie kürzlich erst neue Aufnahmen auf Instagram. Jetzt zeigen sich die Fans der Wollnys in Sorge. Am Nachmittag meldet sich dann endlich Silvia.

Die Wollnys: Fans in Sorge um Großfamilie

„Wie ihr sicher mitbekommen habt, gab es letzte Nacht in der Türkei ein schreckliches Erdbeben. Wir sind aktuell selbst in der Türkei und bieten selbstverständlich unsere Unterstützung an“, heißt es auf Silvias Instagram-Kanal. Damit ist klar: Der Familie selbst geht es gut. Jetzt will sie anderen helfen. Dafür hat Silvia eine Liste mit benötigten Hilfsgütern erstellt. Auf der stehen Dinge wie Windeln, Luftmatratzen, Kindernahrung und Stromkabel.

Ihre Bitte an ihre Fans ist eindeutig: „Wenn ihr etwas übrig habt, schickt es gerne an unsere Adresse.“ Dass die Familie außer Gefahr ist, bestätigt auch Sarafina, die mit ihrem Mann Peter und den Zwillingen Emory und Casey vor Ort ist.

Die Wollnys sammeln für Erdbeben-Opfer

In ihrer Instagramstory sagt sie: „Uns haben ganz viele Nachrichten erreicht, ob es uns gut geht, da wir ja momentan in der Türkei sind. Wir haben es zwar mitbekommen, aber wir sind nicht so betroffen, wie es die anderen Städte sind.“

Auch sie möchte ihre Fans zum Spenden animieren, macht aber auch nochmal deutlich: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Uns geht es gut.“ Kalt lässt sie die Situation deswegen allerdings nicht: „Es nimmt einen wirklich mit.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wollnys engagieren und ihre Bekanntheit zum Spenden sammeln nutzen. Auch bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren die Wollnys sofort zur Stelle, halfen beim Aufräumen mit und organisierten Sachspenden für die Betroffenen vor Ort.