Nageldesignerin muss Arbeit mit den Wollnys bitter bereuen: „Was stimmt mit euch nicht?“

„Es kamen Nachrichten, wo ich mir gedacht habe: Mein Gott, wo ist das Benehmen geblieben?“ Es sind keine schönen Worte, die Nageldesignerin Mira Schulz in ihrer Instagramstory findet. Im Gegenteil. Hass und Hetze prasselte in den vergangenen Stunden auf die Frau, die in Heinsberg arbeitet, ein. Und das nur, weil sie die Nägel der Wollnys aufhübschte.

Was war geschehen? Menschen, die der TV-Großfamilie nicht freundschaftlich verbunden waren, hatten es sich zur Aufgabe gemacht, der jungen Frau aus Heinsberg etliche, zum Teil beleidigende Nachrichten zu schicken. Der Grund: Sie vermuteten, dass Mira Schulz in den neuen Folgen der Wollnys als deren Nageldesignerin auftreten könnte. Ein Irrglaube, wie Schulz via Instagram versicherte.

Hass für Nageldesignerin der Wollnys

„Nein, ich bin nicht in den neuen Folgen der Wollnys zu sehen. War ich vorher nicht, werde ich jetzt nicht, werde ich in Zukunft nicht, weil ich das einfach nicht möchte“, so Schulz. Und weiter: „Aber dann so Aussagen wie ‚Du bist genauso asozial.‘ Ich wusste gar nicht, dass die und ich asozial sind, aber hey. Okay. Und: ‚Bildest dir ja voll was darauf ein und wieso machst du so einem Dreckspack überhaupt die Nägel?‘ Oder aber auch: ‚Deine Arbeit ist so grottenschlecht. Du bist so eine beschissene Nageldesignerin. Scheint wohl keiner in der Nähe zu sein, sonst würden sie nicht zu dir kommen.‘ Da frage ich mich wirklich: Was stimmt mit euch nicht? Bitte lasst es doch einfach sein. Macht es euch glücklich?“, fragt die Nageldesignerin sichtlich genervt.

Sie verstehe es einfach nicht, so Mira Schulz. Sie verstehe sich zwar gut mit der bekannten Großfamilie, habe aber nicht, wie ihr scheinbar vorgeworfen wird, etwas mit der Sendung zu tun. Von den Wollnys selbst bekommt Schulz Unterstützung via Instagram. So teilte Silvia das Video der Nageldesignerin in ihrer Story.