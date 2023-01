„Die Wollnys“: Sarafina wettert gegen RTL – „Unmöglich“

Das große „Dschungelcamp“-Finale ist vorbei. Doch die Diskussionen um den Sonntagabend sind noch lange nicht abgeebbt. Besonders das Fan-Lager rund um Lucas Cordalis fühlt sich benachteiligt. Jetzt mischt sich auch noch „Die Wollnys“-Star Sarafina Wollny in die Diskussion ein.

So filmte der „Die Wollnys“-Star die RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale“, die der Kölner Sender am Sonntagabend im Vorfeld des „Dschungelcamp“-Finales zeigte. Darin diskutierten unter anderem Olivia Jones, Prince Damian oder Harald Glööckler, wer denn wohl ein würdiger Nachfolger von Südafrika-Gewinner Filip Pavlović werden könne. Die Tendenz ging dabei stark zu Djamila Rowe. Zu stark für Sarafina Wollny!

„Die Wollnys“-Star lästert über RTL

„Wir liegen im Bett und gucken die Dschungel-Countdown-Show. Ich finde, und auch Peter sieht das so: Das ist einfach eine Djamila-Werbeshow. Die hätte man auch nicht ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Countdown‘ nennen brauchen. Die hätte man auch ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Djamila-Werbesendung‘ nennen können, so wie über die anderen da die ganze Zeit gesprochen wird“, so der „Die Wollnys“-Star.

„Also, das lasse ich jetzt mal unkommentiert“, sagt Sarafina weiter, entscheidet sich dann aber wohl spontan, doch noch kommentierend einzuwirken. „Ich muss ganz ehrlich sagen, finde das teilweise unmöglich, wie da halt gesprochen wird“, so die 28-Jährige.

Mehr Nachrichten:

Zum Beweis ließ Sarafina dann auch noch das Video ein wenig länger laufen und filmte die Worte von Harald Glööckler, der Djamila über den grünen Klee lobte. Ein Horn, in das auch Daniela Katzenberger am Sonntagabend blies. „Ich gucke natürlich auch gerade den Lucas. Und wer jetzt nicht gecheckt hat, dass er permanent angegriffen wird. Ich finde es so krass, aber egal, morgen ist der Scheiß vorbei. Nichts ist so alt, wie das ‚Dschungelcamp‘ im Februar.“