„Die Wollnys“: Loredana fliegt kurz nach Geburt ohne ihr Baby in die Türkei – Fans sind entsetzt

Ende Dezember 2023 verkündeten die Wollnys die Geburt des kleinen Aurelio. Damit wurde Nesthäkchen Loredana zum ersten Mal Mama. Kinder hat die Großfamilie bereits einige – und zum Aufpassen ist auch immer jemand da.

Jetzt machte Loredana genau davon Gebrauch. Auf ihrem Instagramkanal zeigt sich die 19-Jährige am Montag (20. März) im Flugzeug mit ihrem Verlobten Servet auf dem Weg in die Türkei. Und zwar alleine. Das Paar ist kurz nach der Geburt ohne ihren gemeinsamen Sohn unterwegs. „Die Wollnys„-Fans sind entsetzt. Dann schafft Loredana Klarheit.

„Die Wollnys“: Loredana wird scharf kritisiert

Die Verlobung von Loredana und Servet ist noch ganz frisch. Anfang März 2023 machte er ihr einen Antrag in der Türkei (Hier mehr dazu). Wenige Wochen später sind die beiden wieder hier. Ihr Ziel: Istanbul.

Zunächst zeigt sich Loredana noch freudestrahlend in ihrer Instagramstory. Es wirkt, als würden sich die beiden Turteltauben einfach nur eine schöne Zeit zu zweit machen. Aurelio ist währenddessen bei Oma Silvia. Und eben das stößt vielen Fans der RTL2-Serie bitter auf.

Eine Tatsache, die Loredana gehörig auf die Nerven geht: „Ich bekomme super böse Nachrichten, ‚Wie kannst du dein Kind alleine lassen?‘, ‚Rabenmutter‘ und so etwas. Ey, Leute. Ihr habt keine Ahnung, warum ich hier bin, weshalb ich hier bin, dann haltet euch doch einfach geschlossen. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier, es ist wichtig, dass ich hier bin und es ist immer noch meine Entscheidung.“

„Die Wollnys“-Star Loredana erklärt Türkei-Aufenthalt

Dann wird sie nochmal deutlich und sagt: „Ich wäre euch dankbar, wenn ihr euch eure […] asozialen Sprüche sparen könntet. Ihr seht nicht alles, ihr bekommt nicht alles mit und dann habt ihr nicht das Recht, mir so Sprüche zu drücken.“

Den Anlass ihrer Reise hält sie zunächst allerdings noch geheim, bis sie dann schließlich doch erzählt: „Ich bin nach Istanbul geflogen, weil ich mir hier wahrscheinlich die Zähne machen lasse.“

Bei dem Kurztrip handelt es sich also keineswegs um einen netten Pärchen-Urlaub. Denn Loredana hat schon länger Schmerzen. „Ich habe voll die Zahnprobleme seit meiner Schwangerschaft. […] Das tut jetzt seit Wochen weh“, erzählt sie. Sie könne nicht mehr richtig essen und sei aufgrund der Schmerzen permanent angespannt. Der Arztbesuch in der Türkei soll jetzt Klarheit schaffen. Eine Empfehlung für die Behandlung in Istanbul hatte sie von Freunden bekommen, wie sie erzählt.

