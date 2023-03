„Die Wollnys“: Lavinia macht pikanten Porno-Fund und flippt komplett aus

Jede Menge Kinder bringen auch jede Menge Gesprächsstoff mit sich. Vor allem dann, wenn man selbst schon wieder Nachwuchs bekommen hat. Bei den Wollnys ist jedenfalls immer etwas los.

Diesmal ist es Lavinia, die für Aufregung sorgt. Oder besser gesagt ihr Verlobter. Die beiden haben bereits eine gemeinsame Tochter und wirkten bislang glücklich in ihrer Beziehung. Da wusste „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie„-Star Lavinia aber auch noch nichts von der geheimen Sammlung ihres Liebsten. Als sie die entdeckt, ist sie auf 180.

„Die Wollnys“-Star Lavinia ist stinksauer

Für Lavinia steht fest, wer in einer ernsthaften Beziehung ist, hat keine Geheimnisse vor dem anderen zu haben. Als sie dann aber durch Zufall eine Kiste mit dem Namen ihres Verlobten findet, wird Lavinia plötzlich misstrauisch.

Als sie die Box öffnet, offenbart sich ihr ein Einblick in die sexuellen Vorstellungen ihres Liebsten, Tim Katzenbauer. Der hat anscheinend großes Interesse an analogem Porno-Material und sich im Laufe der Zeit einige pikante Heftchen zugelegt. Unmöglich, findet Lavinia, die gegenüber Mama Silvia Wollny und Schwester Sylvana ihrem Ärger Luft macht.

„Die Wollnys“: Silvia hat klare Lösung für Porno-Problem

„Was haben denn deine Finger darauf zu suchen?“, will Silvia wissen, als sie erfährt, dass Tim besagte Kiste extra als seine Privatsache markiert hat.

„Ich habe oben auch keine Kiste, wo ‚Lavi privat‘ draufsteht und tausend Dildos drin sind“, kontert Lavinia. Während sie über ihren Fund sichtlich schockiert ist, versucht Mama Silvia die Situation mit Humor zu sehen.

Schwester Sylvana springt Lavinia zur Seite und will wissen, was ihre Mutter tun würde, wenn ihr Partner Harald eine ähnliche Sammlung besitzen würde. Silvias Antwort ist eindeutig. Müllsack auf, Heftchen rein, Müllsack zu, Problem gelöst. Ganz so entspannt sieht Lavinia das Thema allerdings. Klingt ganz danach, als gäbe es hier noch ein Nachspiel für ihren Verlobten Tim.

Neue Folgen von „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ zeigt RTL2 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.