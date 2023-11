„Die Wollnys“: Loredana auf 180 – „So etwas Ekelhaftes“

Loredana ist auf 180! Eigentlich versorgen die Wollnys ihre Fans auf ihren Social-Media-Kanälen nur zu gerne regelmäßig mit Updates. Doch der Job als Influencer ist kein Zuckerschlecken – das musste die 19-Jährige jetzt auf ganz bittere Weise erfahren.

Loredana Wollny ist das jüngste Mitglied des Wollny-Clans. Doch das schützt sie nicht vor Angriffen im Netz. Mit ihren rund 440.000 Followern teilt sie beinah täglich ihren Alltag, zeigt dabei auch ihr Kind. Denn Mama ist Loredana seit einigen Monaten auch schon.

„Die Wollnys“: Loredana bekommt böse Nachrichten zugeschickt

Und wenn es um ihren Nachwuchs geht, dann kennt die Influencerin keinen Spaß. Jetzt teilte sie einen Screenshot in ihrer Instagram-Story. Dort zu sehen: Verschiedene Nachrichten, die sie auf Instagram zugeschickt bekam.

Und die haben einen ziemlich boshaften Inhalt. So antwortete beispielsweise ein Social-Media-User auf eine Story der Blondine: „Ist dein Sonnenschein eigentlich gesund? Er sieht aus als habe er das Down Syndrom.“ Doch das war längst nicht alles. Loredana teilte einige weitere Nachrichten, die dem Kindsvater unterschwellig Desinteresse am eigenen Kind unterstellten.

Loredana platzt die Hutschnur – sie ist auf 180!

Und auch das praktizieren von Kinderarbeit wurde Loredana unterstellt. Schließlich platzte ihr komplett der Kragen! „Ich kann nicht beschreiben, wie ekelig ich so feige Menschen finde! So Aussagen traut man sich nur über das Netz, wenn man einem gegenübersteht, kriegt man den Mund nicht auf!“, polterte sie drauflos.

„Und dann sowas Ekelhaftes über Kinder, was denkst du, wer du bist? Was nimmt du dir für ein Recht heraus so etwas über mein Kind zu schreiben?“, ließ Loredana ihre Wut freien Lauf. Bleibt nur zu hoffen, dass sich solch böse Nachrichten nicht noch weiter häufen.