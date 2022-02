„Die Wollnys“: Estefania spricht über DSDS-Teilnahme und trifft unerwartete Aussage! „Eigene Meinung“

Diese Worte überraschen! Egal ob neue Folgen der eigenen TV-Doku „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ auf RTL2, die Teilnahme an anderen TV-Produktionen oder auf Social Media, bei den Wollnys ist immer etwas los. Die Großfamilie weiß einfach, wie man die Fans unterhält.

So nahm „Die Wollnys“-Mitglied Estefania 2019 bei DSDS teil und stellte dort ihr Gesangstalent unter Beweis. Doch der Recall war damals schon Endstation für die 19-Jährige. Danach ging ihre Musikkarriere aber erst so richtig los. Was sie jetzt zur Show zu sagen hat, kommt unverhofft.

„Die Wollnys“-Tochter Estefania spricht über DSDS-Teilnahme und überrascht

Estefania Wollny brachte inzwischen sogar schon eigene Songs raus! Und auch ein Auftritt im berühmten ZDF „Fernsehgarten“ war schon drin.

War ihr früher Rauswurf bei DSDS also eine Fehlentscheidung von Dieter Bohlen und Co.? Estefania hat sich diesbezüglich jetzt im Interview mit „Promiflash“ geäußert.

„Die Wollnys“: Estefania hat bereits bei DSDS mitgemacht. Foto: IMAGO / Noah Wedel

Ein paar Fakten über die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL2

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Familienoberhaupt Silvia Wollny war auch außerhalb der Familien-Show im TV zu sehen. 2021 nahm sie bei „Kampf der Realitystars” teil

2018 gewann Silvia Wollny bei „Promi Big Brother”

Die ganzen Folgen sind auch bei RTL Plus (TV NOW) abrufbar

„Die Wollnys“: War Estefanias frühes DSDS-Aus gerechtfertigt?

„Ich würde nicht sagen, dass die Jury eine Fehlentscheidung getroffen hat, weil die Juroren ja ihre eigene Meinung haben“, betont die Nachwuchs-Musikerin. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mit der Musik so gut läuft.“

Und deswegen sei es für sie auch keine Genugtuung, dass sie trotz des frühen Show-Aus musikalischen Erfolg feiert. „Es hätte genauso gut sein können, dass es nicht so gut läuft, wenn ich in der Show weitergekommen wäre“, sagt sie gegenüber „Promiflash“.

„Die Wollnys“: Estefania nicht sauer auf DSDS-Jury

Aber jetzt scheint es mit der Musikkarriere bei Estefania zu laufen. Und wer weiß, was wir noch so alles von der Nachwuchs-Künstlerin in Zukunft hören werden…

Du willst wissen, wie es um das Vermögen der Wollnys bestellt ist? Dann lies mal diesen Artikel. (cf)