„Die Wollnys“: Deutliche Worte von Sarah-Jane zu Sylvias Auswanderer-Plänen

Das Thema Auswandern beschäftigt „Die Wollnys“ schon seit Längerem. Mit einer eigenen Wohnung in der Türkei will sich die Großfamilie den Traum von ihrer neuen Heimat jetzt verwirklichen.

Bei dem Plan ziehen allerdings nicht alle mit. „Die Wollnys“-Tochter Sarah-Jane ist zu Hause in Deutschland geblieben, während Mama Sylvia und Ehemann Peter mit einigen ihrer Geschwister die türkische Sonne genießen. Auf Instagram hat sich Sarah-Jane jetzt dazu geäußert.

„Die Wollnys“: Auswandern war schon lange ihr Plan – das sagt Sarah-Jane

In der Vergangenheit kündigten die Wollnys an, das Leben in der Türkei sollte zunächst ein Leben auf Probe sein. Damit stand aber auch direkt fest: Einige Familienmitglieder werden nicht mitkommen.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ wird bei RTL2 ausgestrahlt

Hauptdarsteller sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

Die erste Folge von „Die Wollnys“ zeigte der Sender am 17. Januar 2011 im TV

Die inzwischen 15. Staffel der Serie lief im Januar und Februar 2022

In einer Instagram-Fragerunde machte Sarah-Jane jetzt ganz deutlich: Sie wird nicht ihre Koffer packen und Deutschland verlassen. Gleichzeitig gab sie aber zu: „Ich fliege dort gerne zu Besuch hin.“

„Die Wollnys” haben ihre Auswander-Pläne in die Tat umgesetzt, aber nicht alle Familienmitglieder sind auch mitgekommen. Foto: RTL2

Die Entscheidung von Mama Sylvia kann sie trotzdem verstehen und freut sich für sie: „Es ist ein Traum und eine Erfahrung fürs Leben, diese Möglichkeit hat nicht jeder und seine Träume soll man leben. Ich stehe hinter ihnen und finde das toll, dass sie sich diesen Traum ermöglichen.“

„Die Wollnys“: Sarah-Jane packt aus – so ist es im Alltag ohne Sylvia und Co.

Mit dem Auszug ihrer Familienmitglieder ist es zu Hause in Deutschland deutlich ruhiger geworden. Zwar sind Sylvana und ihr Verlobter Florian Köster mit den gemeinsamen Kindern noch da, aber es ist doch etwas anderes. Sarah-Janes Kommentar dazu: „Es ist mal ganz angenehm, nur für sich zu sein, aber schöner ist es, wenn alle zu Hause sind.“

Wie lange „Die Wollnys“ in der Türkei bleiben wollen, sollen bereits angekündigte neue Folgen der RTL2-Serie zeigen.

