Die Toten Hosen: Massenansturm auf Konzerttickets! Fans enttäuscht – „Keine Chance“

Dass bei weltweiten Superstars wie Taylor Swift oder Beyoncé die Server der Ticketverkaufs-Plattformen zusammenbrechen und Tausende Fans keine Chance mehr auf eine Konzertkarte bekommen, ist längst keine Seltenheit mehr. Dass ein solches Phänomen jedoch auch bei der Düsseldorfer Punkrock-Band „Die Toten Hosen“ eintritt, sorgt für große Verwunderung.

Am Freitag, den 24. Februar, geben „Die Toten Hosen“ ein Benefizkonzert im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Die Einnahmen sollen den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zugutekommen. Der Verkauf für die Tickets ist am Mittwochabend (15. Februar) gestartet. Die meisten Fans gehen an diesem Abend leider leer aus.

Tickets für Benefizkonzert der Toten Hosen nach einer Sekunde ausverkauft

Um Punkt 19 Uhr stellt die Verkaufsplattform „eventim“ die Karten online. Nach nur wenigen Minuten sind die Tickets für das „Drei Akkorde für deine Spende“-Event restlos ausverkauft. Bei Konzerten im PSD Bank Dome haben für gewöhnlich 12.500 Zuschauer Platz. Schon um 19.20 Uhr heißt es auf der Website, dass es keine Tickets mehr für den Auftritt der Toten Hosen gebe.

In den sozialen Medien berichten zahlreiche Fans enttäuscht von ihrem Versuch, an Tickets zu kommen. In Windeseile seien die Karten bereits weg gewesen. „Eine Sekunde und keine Tickets mehr da“, behauptet ein Fan bei Instagram. Ein anderer schreibt: „Leider kein Glück gehabt. Meine Freundin und ich habe es direkt versucht und einfach die ganze Zeit aktualisiert, aber auf einmal war alles weg.“ Immer wieder heißt es: „Keine Chance!“ Traurige Emojis fluten die Kommentarspalte unter der Instagram-Ankündigung zum Konzert der Toten Hosen.

„Keine Karten mehr verfügbar und das schon nach fünf Minuten“, ärgert sich eine Frau. Eine weitere pflichtet ihr bei: „Dito. Keine Chance gehabt. Innerhalb von einer Minute alle weg.“ Selbst diejenigen, die pünktlich um 19 Uhr auf der „eventim“-Website eingeloggt gewesen sind, berichten davon, dass die Tickets sofort ausverkauft seien. „19.03 Uhr und schon alle Stehplätze weg, 19.10 Uhr alle Sitzplätze weg“, beschreibt ein „Die Toten Hosen“-Fan den Massenansturm.