„Die Superduper Show“: Moderatorin Katrin Bauerfeind überrascht vor TV-Premiere mit Geständnis

Bei ProSieben dreht sich einfach alles um die Kunst der Unterhaltung. Und so ist es kein Wunder, dass der Sender mit einem neuen Format an den Start geht: „Die Superduper Show.“ Im Gepäck ist jedoch nicht nur eine geballte Ladung an prominenter Unterstützung, sondern vor allem die wahren Stars des Konzepts: Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Denn genau die konnten eigene Mini-Shows entwickeln, gestalten und umsetzen.

Durch „Die Superduper Show“ führt Moderatorin Katrin Bauerfeind dann ab dem 17. September zur Primetime. Doch vor TV-Premiere muss sie den Zuschauern ein Geständnis ablegen.

„Die Superduper Show“: Moderatorin packt aus

Von Kindern inspiriert, von Promis inszeniert – so einfach und unterhaltsam ist das neue Konzept der ProSieben-Sendung „Die Superduper Show.“ In wenigen Tagen werden Annette Frier, Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic und ein wöchentlich wechselnder prominenter Gast in der neuen Sendung „Die Superduper Show“ zu Mini-Show-Erfindern. Ihre Aufgabe: Die Umsetzung von verrückten und fantasievollen Ideen, die komplett von Kindern entwickelt wurden.

Es ist die erste Show auf ProSieben für Moderatorin Katrin Bauerfeind, die sich daher umso mehr auf das Format freut, wie sie in einer Pressekonferenz verriet. Doch sie machte auch eine überraschende Beichte: Das Konzept der „Superduper Show“ habe sie bis heute nicht gelesen!

„Die Superduper Show“: Senderchef spricht Klartext

Trotzdem ist Bauerfeind mehr als vorbereitet, um in die Show zu starten. „Die Idee ist einfach der Knaller. Kinder sagen, was für eine Sendung sie im Fernsehen sehen möchten, und Promis müssen daraus mit den Kids zusammen eine möglichst spektakuläre Show machen“, verrät sie zum Konzept.

+++Joko Winterscheidt: Nach ProSieben-Auftritt ist es offiziell+++

„Man weiß ja, dass Kinder explodieren, Schleimduschen, Wasserbomben und Streiche toll finden. Und exakt so ist ‚Die Superduper Show‘: Wie der Kindergeburtstag, zu dem man immer eingeladen werden wollte“, erzählt die Moderatorin weiter. Auch Senderchef Hannes Hiller ist sich sicher: Katrin Bauerfeind hat das Zeug zur Gastgeberin, war bereits nach einem kurzen Austausch von ihr überzeugt!

Ab dem 17. September inszenieren in „Die Superduper Show“ pro Ausgabe fünf Prominente jeweils eine verrückte Mini-Show. Zuschauer haben dann die Möglichkeit, „die Welt mal wieder mit Kinderaugen zu sehen“, wie ProSieben-Chef Hannes Hiller verspricht.