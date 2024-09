Joko Winterscheidt: Nach ProSieben-Auftritt ist es offiziell

Das charismatische ProSieben-Gesicht Joko Winterscheidt ist zurück – und das mit Pauken und Trompeten! Am Sonntagabend (8. September) präsentierte er eine neue Folge seines Erfolgsformats „Wer stiehlt mir die Show?“ und hatte dabei echte Promi-Power im Gepäck. Mit von der Partie waren Musikerin Nina Chuba, Entertainer Kurt Krömer und Podcaster Tommi Schmitt, ergänzt durch jeweils einen Wildcard-Bewerber.

Das Konzept bleibt gleich: Die Kandidaten spielen nicht um Geld, sondern um die begehrte Moderation der nächsten Sendung. Doch die große Frage nach der Premiere lautete: Konnte die Show das Publikum überzeugen?

ProSieben kann nach „Wer stiehlt mir die Show?“ aufatmen

ProSieben startete in die neue Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ und hatte es dabei mit eher leichter Konkurrenz zu tun. Die Auftaktfolge verfolgten laut „DWDL“ im Schnitt 970.000 Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren – ein starker Marktanteil von 21,0 Prozent. Nur die „Tagesschau“ zog am Sonntag ein noch größeres junges Publikum an.

+++ Stefan Raab kassiert fiese Spitze von ProSieben-Boss +++

Im Vergleich dazu kam eine Tatort-Wiederholung nur auf 13,4 Prozent Marktanteil, während die anderen Privatsender kaum mithalten konnten. Ein kleiner Wermutstropfen: Insgesamt erreichte die ProSieben-Show mit 1,30 Millionen Zuschauern die bislang niedrigste Reichweite seit dem Sendungstagwechsel auf Sonntagabend, was einem Marktanteil von 6,2 Prozent entspricht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unterföhring kann sich jedoch freuen, denn Sat.1 profitierte davon, dass man am Sonntagabend den einzigen großen Blockbuster im Programm hatte. „Independence Day: Wiederkehr“ lockte 1,68 Millionen Zuschauer und erzielte 9,6 Prozent Marktanteil. Auch „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ punktete mit 9,3 Prozent Marktanteil und 2,04 Millionen Zuschauern.