„Die Schlümpfe“-Sänger Vader Abraham tot – er wurde 87 Jahre alt

Große Trauer bei den Fans der Schlümpfe. Vader Abraham ist tot. Der Sänger, der mit echtem Namen Pierre Kartner heißt, starb im Alter von 87 Jahren.

Mit seinem „Lied der Schlümpfe“ wurde Vader Abraham im Jahr 1977 zu einem Idol für eine ganze Generation. Wie Kartners Produzent der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ mitteilte, verstarb Kartner am Dienstag (8. November 2022) im niederländischen Breda. Zur Todesursache ist bislang noch nichts bekannt.

Mit seinem Schlümpfe-Lied feierte der niederländische Sänger und Produzent weltweit Erfolge, stand in mehreren Ländern weit oben in den Charts. Ein weiterer Hit des Sängers war der holländische Song „In’t kleine cafe aan de haven“.

Sein „Lied der Schlümpfe“ bleibt aber wohl für immer sein bekanntester Hit. Das „’t Smurfenlied“, wie es im Original heißt, schrieb Kartner komplett selbst und sang es anschließend auch selbst ein. Anschließend wurde es in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemischt, was zu einem Effekt der Interaktion zwischen ihm und den Schlümpfen führte. Er belegte mit dem Song sechsmal den ersten Platz in der ZDF-Hitparade.

Neben viel Zuspruch bekam Kartner aber auch Kritik gewisse Lieder. So veröffentlichte er 1975 unter anderem das Lied „Wat doen de Arabieren hier“ oder zu Deutsch: „Was machen die Araber hier?“. Dies Lied war so umstritten, dass der Sänger vorübergehend untertauchen und das Lied vom Markt genommen werden musste.

Zuletzt hatte sich Pierre Kartner aus der Öffentlichkeit herausgezogen und auch keine neue Musik mehr veröffentlicht. Im September hätte er noch bei einem belgischen Schlagerfestival auftreten sollen, sagte den Auftritt aber wegen starker Rückenschmerzen ab. Wie das niederländische Portal „BN DeStem“ berichtet, sei der Sänger am Freitag (11. November 2022) beigesetzt. Er hinterlässt seine Ehefrau Annie und seinen Sohn Walter.