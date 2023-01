Die Reimanns: Sorge um Konny Reimann – „Habe ein ungutes Gefühl“

Endlich! Die neuen Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ laufen seit Sonntagabend (8. Januar 2023) wieder bei Kabel 1. Endlich wieder Konny und Manu Reimann im TV. Und wie man die beiden Auswanderer kennt, die bereits vor einigen Jahren ihre Zelte in Deutschland abbrachen und gen USA aufbrachen, wurde es auch in der ersten Folge der neuen Staffel alles andere als langweilig.

So entschieden sich die Reimanns, ihre Bleibe auf Hawaii hinter sich zu lassen und mit einem Camper einmal quer durch die USA zu reisen. Campingurlaub? Das könnte ja ganz entspannt werden, denken sich wohl nun einige Leser … doch nicht mit den Reimanns.

Fans in Sorge um die Reimanns

Wenn Konny nämlich eines nicht abkann, dann ist es Langeweile. Und so kam es, wie es kommen musste. Aus dem gemütlichen Roadtrip wurde eine Abenteuerreise. So balanciert der 67-Jährige unter anderem auf den Flügeln eines fliegenden Flugzeugs und auch die wilde Fahrt auf der höchsten Seilbahn Nordamerikas ist nichts für schwache Nerven.

Doch ist die Gefahr zu groß, der sich Konny und Manu aussetzen? Das befürchten zumindest die Fans. „Ihr Lieben, ich finde euch super und mag euch seit der ersten Stunde. Aber, lieber Konny, ein bisschen Sorge hab ich doch. Immer weiter, höher, schneller, gefährlicher muss es sein. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wer euch mag, der braucht euch nicht immer in diesen Gefahren zu sehen. Bitte fordere das Schicksal nicht so heraus“, schreibt eine Zuschauerin der Reimanns auf Konnys Facebookseite.

Und weiter: „Jeder weiß, was du drauf hast und auch Manu geht aufs Ganze. Ich freue mich sehr auf eure Folgen und weiß ja, dass diese schon abgedreht sind, aber diese riesigen Mutproben, finde ich, musst du doch nicht machen. Sei dankbar, dass es dir gesundheitlich so gut geht. Es soll auch so bleiben. Ihr punktet schon mit eurem ganzen Leben und wie ihr miteinander umgeht. Überhaupt als Menschen. Es soll so bleiben. Ich möchte hier nicht irgendwann schlimme Nachrichten lesen müssen. Das ist nur als lieber Einwand zu sehen. Denk doch bitte einmal darüber nach, so für dich.“

Und die Dame ist mit ihrer Sorge nicht alleine. „Passt gut auf euch auf, denn ihr seid auch keine 20 mehr“, heißt es beispielsweise noch in den Kommentaren. Ob das aber Konny von seinen Mutproben abhalten wird, dürfte mehr als fraglich sein.