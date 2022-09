Die Reimanns: Konny springt ins offene Meer – dort lauert eine tödliche Gefahr

Dieser Mann hat einfach vor nichts Angst: Konny Reimann ist wohl einer der furchtlosesten Menschen im deutschen Fernsehen. Seit etlichen Jahren schon zeigt die TV-Show „Die Reimanns“ die Abenteuer des mittlerweile 67-Jährigen und seiner Familie in den USA.

Von der Auswanderung nach Texas, dem Hauskauf auf Hawaii bis hin zur Vergrößerung der Familie durch Enkelkinder. Die Geschichten der Reimanns sind absolut Kult. Doch in den neuen Folgen wird es richtig gefährlich.

Die Reimanns: Konny Reimann sucht die Gefahr

Die Reimanns bekommen auf Hawaii Besuch von der ganzen Familie. Sohn Jason, Tochter Janina, Ehemann Coleman und Söhnchen Charlie sind bei Konny und Manu Reimann zu Besuch. Klar, dass der 67-Jährige da einiges bieten will.

Das sind die Reimanns:

2004 gewann Konny Reimann eine Green Card und wanderte mit seiner Frau Manu und den Kindern Jason und Janina in die USA aus

Begleitet wurde die Familie von der RTL-Show „Extra“

Durch ihre Art wurden die Reimanns schnell zu einer Art Kultfamilie

Später wurden Konny und Co. fester Bestandteil der Auswanderersoap „Goodbye Deutschland“

Ihre eigene Sendung „Willkommen bei den Reimanns“ läuft bei dem Sender Kabel Eins

Und so kommt es zum Messerwurf-Wettkampf, der Gewinner darf das nächste Abenteuer bestimmen. Und es kommt, wie es kommen musste: Konny gewinnt und entscheidet sich für Tauchen mit Haien.

Die Reimanns: Neue Folgen ab Sonntag bei Kabel 1

Natürlich ohne Sicherheitskäfig, wäre ja auch langweilig. Mitten im offenen Wasser will Konny nun also mit vier Meter langen Galapagoshaien planschen. Ein gar nicht mal so ungefährliches Unterfangen. Und dazu noch eines, das nicht mal Adrenalinjunkie Konny kalt lässt.

Die Reimanns gehen ab Sonntag endlich wieder auf Sendung. Foto: Kabel Eins / Nadine Rupp

„Das ist schon ein himmelweiter Unterschied, als wenn man jetzt mit‘m Käfig taucht. Das Feeling ist ein ganz anderes. Vor allem, wenn Du in so einer Horde von Haien drin bist“, ist der Auswanderer sichtlich beeindruckt.

Die neuen Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ starten am Sonntag, dem 25. September 2022 um 20.15 Uhr auf Kabel Eins und Joyn.

Alle Informationen zu den neuen Folgen von „Die Reimanns“ findest du hier.