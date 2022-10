Die Reimanns: Feuer-Drama – Familie in großer Gefahr

Große Sorge bei Deutschlands beliebtesten Auswanderern, den Reimanns. Während bei Konny und Manu auf Hawaii alles seinen gewohnten Gang geht, sieht dies bei Tochter Janina, ihrem Mann Coleman und den beiden Kindern ganz anders aus.

Wie in der Show schon häufig erwähnt, wohnen die Reimanns in den ganzen USA verteilt. Während es sich Konny und Manu Reimann auf Hawaii gut gehen lassen, wohnt die Familie von Töchterchen Janina im mehrere Tausend Kilometer entfernten Portland. Sicher sind sie dort aber gerade nicht.

Die Reimanns: Große Sorge um Tochter Janina

So ist unweit ihres Hauses ein riesiges Feuer ausgebrochen, das seit Tagen wütet und die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt, wie Janina bei Instagram deutlich zeigt. „Das Feuer, das vor einer Woche ausgebrochen ist, war gar nicht mehr auf dem Radar, weil es ganz gut unter Kontrolle war. Dann wurde es aber richtig windig“, schrieb Janina am Montag (17. Oktober 2022). Dazu zeigte sie ein Foto, das wohl von ihrem Haus aus aufgenommen wurde. Der Rauch war da noch ziemlich weit entfernt. Dann jedoch ging alles ganz schnell.

Mehr von den Reimanns: Familiendrama! Manu muss durchgreifen

Nur kurze Zeit später mussten Coleman, Janina und die Kinder ihr Haus verlassen. „Wir haben beide Autos voll gepackt mit Sachen wie dem Reisebett, einer Tasche mit Extra-Kleidung und ein paar Sachen, die für uns eine Bedeutung haben. Es war kein schönes Gefühl, noch einmal ins Haus zu schauen und die Tür abzuschließen, ohne zu wissen, ob man sie noch einmal aufmachen wird“, so Janina.

Mehr Reimanns-News: Auf Konny lauert eine tödliche Gefahr

Und auch am Donnerstag (20. Oktober 2022) ist die Gefahr noch nicht gebannt. Janina und die Kinder sind zwar zurück in ihrem Haus. Jedoch liegt noch immer dichter Rauch über der Wohngegend. Ein wenig Hoffnung jedoch ist da. „Am Freitag soll es regnen“, schreibt Janina bei Instagram, „dann wird es besser.“ Da kann man nur hoffen, bangen und die Daumen drücken.