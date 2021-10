„Die Reimanns” erwarten Nachwuchs: So süß wurde Manu mit der Nachricht überrascht

Konny und Manu Reimann sind längst keine Unbekannten mehr im deutschen TV. Die Auswanderer wurden als Kandidaten bei „Goodbye Deutschland“ bekannt, mittlerweile haben sie sogar ihre eigene Show – „Die Reimanns“.

Aber nicht nur der Alltag von Konny und Manu Reimann interessiert die Fans. Auch das Leben ihrer Kinder findet im Fokus der Öffentlichkeit statt. Jetzt überrascht Janina Reimann mit einer süßen Nachricht.

„Die Reimanns“: Konny und Manus Tochter Janina wird Mutter

„Wir bekommen ein weiteres Baby“, schreibt Janina Reimann auf Instagram. Was für eine schöne Nachricht.

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

„Die Reimanns” wurden nach ihrem ersten TV-Erfolg zu beliebten Show-Gästen

Konny und Manu haben zwei Kinder. Sohn Jason und Tochter Janina

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

die Fans warteten bisher sehnlich auf neue Folgen

Die 34-Jährige ist bereits Mutter von einem Sohn. Jetzt erwarten sie und ihr Mann Coleman also neuen Nachwuchs.

Konny Reimann: So erfuhr sie von der Schwangerschaft ihrer Tochter

Damit wird ihr Sohn Charlie großer Bruder. Welches Geschlecht das Enkelkind von Konny und Manu Reimann haben wird, ist noch unklar.

Die Freude der Großeltern ist allerdings riesig. Auf Instagram erzählt Manu, wie sie von der Schwangerschaft ihrer Tochter erfahren hat.

„Ich war morgens am Strand in Oregon laufen (in meinem August Urlaub) und als ich näher kam, habe ich ‚Ich bin schwanger‘ im Sand gelesen.“ Einen schöneren Start in den Tag hätte sich Manu sicher nicht wünschen können.

Janina und Mama Manu Reimann im Gespräch in der RTL2-Show „Die Reimanns”. Foto: RTL2

„Die Reimanns“: Konnys und Manus Enkel kommt schon im Frühjahr 2022

Auch der stolze Papa veröffentlicht eine süße Baby-Ankündigung auf seinem Instagram-Kanal. Er verrät, dass der kleine Wonneproppen schon im Frühling 2022 zur Welt kommen soll.

Na, wenn das mal kein Grund für eine Sonderfolge von „Die Reimanns“ ist.

Die Baby-Nachricht ist nicht die einzige tolle Botschaft, mit der Familie Reimann ihre Fans überrascht. Erst kürzlich verkündete der TV-Sender RTL2 eine Meldung, die für Begeisterung im Netz sorgte.