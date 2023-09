Die Reimanns: Manu ist fassungslos – „Oh mein Gott“

Die Reimanns zählen zu den größten Stars von „Goodbye Deutschland“. 2004 durften Tausende Vox-Zuschauer Konny Reimann, dessen Markenzeichen sein Cowboyhut ist, und seine Frau Manu Reimann nach Texas begleiten.

Seitdem sind „Die Reimanns“ wahre Kult-Auswanderer. Ob im TV oder auf Social Media: Konny und Manu halten ihre Fans weiter auf dem Laufenden – auch in ihrer neuen Wahlheimat auf Hawaii. Für ihren Star-Status hat das Paar viel aufgegeben und hart gekämpft. Umso erstaunter ist Manu Reimann nun, als sie mal wieder die Schlagzeilen überfliegt.

Die Reimanns: Manu kann DARÜBER nur den Kopf schütteln

„Wirklich? Oh mein Gott. Nun kann jeder einen blauen Haken „kaufen“. Na gut, ein neuer Weg Geld zu machen. Mal sehen, wer etwas „Besonderes“ sein will und bereit ist, dafür Geld zu zahlen“, postete die 54-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Artikel. Ganz so neu ist die Meldung gar nicht. Denn schon seit Februar können Instagram-User in Australien und Neuseeland den blauen Haken kaufen. Seit Anfang Juli ist die Option auch in Deutschland verfügbar. Manu hat die „Neuigkeit“ auf Hawaii offenbar erst jetzt erreicht.

Über die App können Nutzer ganz einfach das „Meta Verified“-Abo für 14,99 Euro im Monat kaufen. Einzige Voraussetzungen sind, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Personalausweis hinterlegen müssen. Dasselbe gilt auch für Facebook. Profile mit einem blauen Haken gelten als vertrauensvoll und man hat diverse Vorteile wie erhöhte Kontosicherheit, Support rund um die Uhr und exklusive Sticker für die Story.

Blauer Haken wird zum Massenprodukt

Auch Manu Reimann hat ein solches Verifizierungszeichen hinter ihrem Namen auf Instagram stehen. Doch die Auswanderin betont stolz: „Ich habe meinen blauen Haken kostenlos bekommen!“ Denn im ursprünglichen Sinn war der blaue Haken vor allem für prominente Persönlichkeiten gedacht, um sich abzuheben und vor Fake-Profilen zu schützen.

Dafür musste das Profil öffentlich sein, eine gewissen Followerzahl von etwa mindestens 10.000 war erforderlich sowie eine vollständige Seite. Dass nun im Grunde genommen jeder sein Konto für etwas Geld verifizieren lassen kann, scheint für Manu Reimann ein Schock zu sein.