Die Reimanns: Manu feiert Geburtstag – DAS kann doch kein Zufall sein

Mit ihren Auswanderungsplänen erreichten sie über die Jahre einen gewissen Kultstatus: Die Familie Reimann ist eine feste Größe des Reality-TV. Manuela Reimann heiratete im Jahr 1988 ihren Partner Konny und wanderte gemeinsam mit ihm in die USA aus. Begleitet wurde das Paar von der VOX-Serie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer„. Nur ein Jahr später verkauften die Reimanns ihr Haus in Texas und bauten sich eine neue Existenz an der Nordküste von Hawaii auf.

Ihre rund 270.000 Follower nimmt Manu Reimann auf ihrem Instagram-Profil durch den Alltag auf Hawaii mit. Auch die zwei Kinder der Auswanderin sind häufig auf dem Anwesen der Familie zu Besuch, Tochter Janina machte Manu bereits zur zweifachen Großmutter. Nachdem Konny und Manu zuletzt ihren 20. Jahrestag feierten, stand nun das nächste große Ereignis an.

Manu Reimann hat Grund zum Feiern

Am heutigen Samstag (23. September) hat Manu Reimann mehrfach Grund zum Feiern, wie sie nun in ihrer Instagram-Story mitteilte. Die beliebte Auswanderin feiert heute ihren 55. Geburtstag und wird von ihrem Ehemann mit einem Stück Torte überrascht. Nach einer kurzen Aufforderung stimmt Partner Konny dann auch ein Geburtstagständchen für Manu an und ergänzt: „Sie sieht ja nicht aus wie 55, höchstens wie 26.“ Da kommt der TV-Star aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Doch damit nicht genug, weiter postet das Geburtstagskind ein lustige Überschneidung zwischen mit Geburtsdaten ihres Mannes. „Dieses Jahr ist ein ganz besonders Jahr für Konny und mich“ schreibt Manu und weist auf einen unfassbaren Zufall hin. Ihr Mann Konny feierte in diesem Jahr seinen 68. Geburtstag und wurde im Jahr 1955 geboren. Manu feiert heute ihren 55. Geburtstag und wurde im Jahr 1968 geboren. Diese lustige Synchronität der Zahlen ist wohl der endgültige Beweis dafür, dass die Reimanns zusammen gehören.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Doch nicht nur Manu Reimann feiert Geburtstag, auch ihr Enkelkind Kealan darf heute eine Kerze mit der Zahl Neun auf einem Törtchen auspusten. Bei so viel Geburtstagstimmung im Hause Reimann kann das neue Lebensjahr ja nur gut werden.