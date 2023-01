Die Reimanns: Manu erkennt ihren Konny nicht wieder – „Das haben wir noch nie gehabt“

Schon seit Jahren sind sie ein unzertrennliches Team: Konny und Manu Reimann macht in Sachen Ehe keiner so leicht was vor. Zusammen sind sie schon durch dick und dünn gegangen und haben sich zahlreichen Herausforderungen gestellt. Doch so etwas haben die beiden so noch nie erlebt.

In den aktuellen Folgen ihrer Doku-Serie „Willkommen bei den Reimanns“ machen sich Konny und Manu auf den Weg in die USA. Dort wollen sie in einer Tour quer durch das Land so viel sehen und erleben wie nur möglich. Vor allem Abenteurer Konny freut sich darauf. Am Sonntagabend (22. Januar) nähern sie sich geographisch dem Wilden Westen. Chicago steht auf dem Plan.

Die Reimanns: Konny im Shopping-Rausch

Das sieht ihm aber wirklich gar nicht ähnlich. Normalerweise sucht Konny Reimann stets den nächsten Adrenalinkick in waghalsigen Unternehmungen, wie aus einem Flugzeug zu springen oder die längste Seilbahn Amerikas runterzurutschen. Doch anscheinend findet er auch Gefallen an gediegenerem Zeitvertreib.

Denn kaum in Chicago angekommen, machen sich Konny und Manu auf den Weg in ein ganz bestimmten Laden, der Cowboy-Zubehör verkauft. Von Hüten, über Gürtel bis hin zu Jacken und Hosen: Hier schlägt jedes Cowboy-Herz höher. Auch das des 67-jährigen Hamburgers. Eigentlich wollte er bloß seine Schuhe reparieren lassen, die an der Sohle kaputt sind, doch dann packt ihn der Shopping-Rausch. Manu kann nicht viel mehr machen als daneben zu stehen und verdutzt zu schauen. Wer ist dieser Mann und was hat er mit Konny gemacht?

Die Reimanns: Im Cowboy-Laden folgt die dicke Rechnung

Doch nichts geht über die Ladentheke, bevor Manu ihre Expertise abgegeben hat. „Was habe ich für eine Größe?“, fragt Konny seine Shopping-Begleitung immer wieder mal. Die kann sich das Kichern dann nicht mehr verkneifen: „Man muss nur den richtigen Laden wählen, dann wird auch er kaufsüchtig.“

Letztendlich gönnt sich Konny neben der ursprünglich geplanten Schuhreparatur noch einen Hut, einen Gürtel, eine silberne Gürtelschnalle, eine Fransenjacke und gleich zwei paar neue Stiefel. Doch dafür ist er auch umgerechnet 1.600 Euro los. Prompt erzählt der 67-Jährige dann: „So einen Shopping-Tag, wie heute, haben wir in unserer langjährigen Ehe noch nie gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich mit so vielen Kartons rauskomme und Manu hat nichts.“

Bis zum 5. Februar laufen bei Kabel eins die neuen Folgen der Reimanns immer sonntags um 20.15 Uhr. Dort begeben sich die beiden mit Sicherheit auf weitere spannende Abenteuer, bevor es wieder nach Hawaii geht.