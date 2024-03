„Die Reimanns“: Unvorhergesehene Szenen bei Konny – sie könnten zum Ende führen

Bei Konny und Manu Reimann passiert stets das Unvorhergesehene. Die Auswanderer-Familie, die 2004 von Hamburg in die USA nach Texas umsiedelte und seit nunmehr acht Jahren sogar auf Hawaii wohnt, nimmt das Leben, wie es kommt.

Festgefahren, was den Wohnort betrifft, sind „Die Reimanns“, wie auch ihre gleichnamige Kabel-1-Doku heißt, nicht. Jetzt wollen die TV-Stars einen großen Schritt wagen und zu Ehren ihres 20. Hochzeitstages ihr Eheversprechen erneuern. Ausgerechnet auf der Tropen-Insel Fidschi im Südpazifik!

Doch die Reise ist riskant und könnte alles verändern, was sich „Die Reimanns“ in den letzten Jahren so mühevoll aufgebaut haben. Kurzum: Es könnte zum Ende auf Hawaii führen.

„Die Reimanns“: Unvorhergesehene Szenen könnten alles verändern

Als Manu ihrem Mann die Idee von dem Eheversprechen auf Fidschi erzählt, schwebt ihm sofort etwas anderes im Kopf herum: Die Chance, eventuell umzuziehen. Manu ahnt es schon, schließlich ist ihr Haus auf Hawaii nach diversen Umbauten fast fertig. „Wir haben unser Haus ja fast fertig gestrichen. Und wenn die Reimanns ihr Haus streichen, ziehen Manu und Konny ja in der Regel weiter.“

Wollen Konny Und Manu also wirklich ihre Zelte in den USA abbrechen und noch einmal in ein anderes Land ziehen?

Die Szenen am Sonntagabend (3. März) bei Kabel 1 zumindest könnten alles verändern. Denn Konny Reimann engagiert einen Immobilienmakler, der ihnen auf Fidschi ein paar Häuser zeigen soll. „Ich habe mir gedacht, wenn wir schon nach Fidschi düsen, kann man sich ja mal eine Inspiration nach neuen Häusern holen. Wie man da baut, wie da die Preise sind. Da kriegst du viel Grundstück für wenig Geld“, so der Selfmade-Man.

„Die Reimanns“ schauen sich neue Immobilie an

Auf der Insel gibt es immerhin kaum Bauvorschriften, das ist genau das, was Konny gefällt. „Für mich ja hervorragend.“ Werkeln, umbauen, renovieren, das ist es, was der gebürtige Hamburger in den vergangenen Jahren in den USA mit Herzblut gemacht hat. Und so geschieht es:

„Die Reimanns“ sehen sich tatsächlich eine Immobilie am Strand an – umgeben von Palmen und Landschaft. Das Grundstück ist ganze 27 Hektar groß! Konny: „Es klingt verlockend! Es sieht gut aus.“

„Die Reimanns“ könnten Hawaii verlassen. Foto: Kabel Eins / Lucie XYZ

Sollten sich Konny und Manu am Ende wirklich dafür entscheiden, noch einmal neu anzufangen, wäre die Geschichte der „Reimanns“ zumindest noch lange nicht auserzählt. Noch hat das Ehepaar keinen Immobilienvertrag unterschrieben, will sich aber noch weitere Häuser auf Fidschi ansehen.

Erst einmal steht der eigentliche Grund der Fidschi-Reise an: ihr Hochzeitstag. Wie romantisch dieser am Strand gefeiert wird, kannst du am Sonntag um 20.15 Uhr bei Kabel 1 sehen oder in der Mediathek bei Joyn.