Nach „Die Mädchensitzung“ im ZDF herrscht traurige Gewissheit

Auf diesen Tag haben alle Karneval-Fans sehnsüchtig gewartet: Am Donnerstag (27. Februar) feierten alle Jecken die Weiberfastnacht und somit den Start des offiziellen Straßenkarnevals hierzulande.

Das ZDF lieferte alle Feierwütigen dabei das perfekte Abendprogramm und sendete „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ zur besten Sendezeit. Doch konnte man das allgemeine Publikum damit am Ende des Tages überzeugen? Kurz nach der Ausstrahlung trudelt die Nachricht rein.

ZDF zeigt „Die Mädchensitzung“ in der Primetime

Auch in diesem Jahr wurde bei „Die Mädchensitzung“ wieder geschunkelt und gefeiert, was das Zeug hält. Das ZDF zeigte, was bei der Kölner Karnevalssitzung abging und bietet zweieinhalb Stunden der besten Momente aus dem Theater am Tanzbrunnen.

Neben zahlreichen Musik-Acts durften natürlich auch Comedians an diesem Abend nicht fehlen. Doch wie sich am Tag nach der Ausstrahlung herausstellen soll, gibt es beim ZDF nicht sonderlich viel zu lachen.

„Die Mädchensitzung“: Nun ist es offiziell

Schaut man sich die Quote des Abends an, dürfte Ernüchterung herrschen. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, konnte „Die Mädchensitzung“ zwar immer noch 3,59 Millionen Menschen erreichen, lag aber weit hinter der ARD. 5,20 Millionen Zuschauer haben sich lieber für den Film „Wolfsland – Schwarzer Spiegel“ entschieden.

Besonders bitter sieht es bei der jüngeren Zielgruppe aus. Bloß 0,348 Millionen Zuschauer der 14- bis 49-Jährigen interessierten sich an diesem Abend für „Die Mädchensitzung“. Zum Vergleich: GNTM konnte bei den Jüngeren 0,760 Millionen Menschen überzeugen.

Sendung verpasst? „Die Mädchensitzung“ kannst du auch nach der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek streamen.